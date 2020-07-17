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futebol

Atlético de Madrid vence Getafe fora de casa no Campeonato Espanhol

Equipe de Simeone se despede da La Liga no próximo domingo contra a Real Sociedad...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 21:36

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 21:36

Crédito: Atlético de Madrid vence Getafe fora de casa - Divulgação Atlético
Nesta quinta-feira, o Atlético de Madrid visitou o Getafe e garantiu a vitória por 2 a 0 com tranquilidade. Marcos Llorente e Partey marcaram os gols da vitória do time de Diego Simeone.
Com o resultado, o Atlético de Madrid foi aos 69 pontos e se mantém na terceira colocação. A equipe se despede do Campeonato Espanhol no domingo, em casa, contra a Real Sociedad. O Getafe caiu para sétimo e está fora da zona de classificação para a Liga Europa. A equipe soma 54 pontos.
O JOGOApós um primeiro tempo sem chances de gol para ambos os lados. O Atlético de Madrid resolveu sua partida com dois gols no segundo tempo. Ao melhor estilo Simeone, os Colchoneros.
Em um contra-ataque rápido iniciado por Carrasco, a bola sobrou para Llorente, que girou e finalizou para abir o placar. Os donas da casa tentaram uma reação, mas, novamente, o time de Simeone foi preciso.
Ao seu melhor estilo, Partey roubou a bola no meio-campo e deu incio ao contra-ataque. Vitolo fez boa jogada pela ponta, encontrou Partey para finalizar a jogada que ele mesmo iniciou e dar números finais a partida.

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