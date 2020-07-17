Atlético de Madrid vence Getafe fora de casa no Campeonato Espanhol

Crédito: Atlético de Madrid vence Getafe fora de casa - Divulgação Atlético

Nesta quinta-feira, o Atlético de Madrid visitou o Getafe e garantiu a vitória por 2 a 0 com tranquilidade. Marcos Llorente e Partey marcaram os gols da vitória do time de Diego Simeone.

Com o resultado, o Atlético de Madrid foi aos 69 pontos e se mantém na terceira colocação. A equipe se despede do Campeonato Espanhol no domingo, em casa, contra a Real Sociedad. O Getafe caiu para sétimo e está fora da zona de classificação para a Liga Europa. A equipe soma 54 pontos.

O JOGOApós um primeiro tempo sem chances de gol para ambos os lados. O Atlético de Madrid resolveu sua partida com dois gols no segundo tempo. Ao melhor estilo Simeone, os Colchoneros.

Em um contra-ataque rápido iniciado por Carrasco, a bola sobrou para Llorente, que girou e finalizou para abir o placar. Os donas da casa tentaram uma reação, mas, novamente, o time de Simeone foi preciso.