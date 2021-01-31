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Atlético de Madrid vence duro duelo contra Cádiz e abre 10 pontos de diferença para o Real Madrid

Time de Simeone encontrou um adversário complicado neste domingo, mas contou com grande jogo de Luis Suárez para definir o jogo e seguir em busca do título do Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 14:12

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 14:12

Crédito: Suárez foi o grande protagonista do Atlético de Madrid neste domingo (CRISTINA QUICLER / AFP
O Atlético de Madrid conseguiu uma vitória muito importante na busca pelo título do Campeonato Espanhol ao derrotar o Cádiz fora de casa por 4 a 2. Com show de Luis Suárez, autor de dois gols, o time abriu 10 pontos de diferença para o Real Madrid na liderança da La Liga e ainda tem um jogo a menos.EQUILÍBRIOLogo no primeiro minuto de jogo, o Cádiz chegou com Perea finalizando da entrada da área e obrigando Oblak a realizar grande defesa. A primeira finalização certa do Atlético ao gol saiu dos pés de Suárez em cobrança de falta magistral para abrir o placar. Aos 35, Álvaro Negredo fez boa jogada individual pela direita, driblou a marcação e empatou a partida.
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FINAL POLÊMICOA equipe de Simeone voltou a assumir à frente do marcador após cobrança de escanteio ensaiada que terminou com cruzamento de Lemar e desvio de Saul para encobrir o goleiro adversário. Nos acréscimos, o Cádiz teve um pênalti marcado ao seu favor após toque de mão de Savic, mas a falta foi anulada após o árbitro consultar o VAR.
LÁ E CÁLogo aos quatro minutos do segundo tempo, Suárez marcou seu segundo gol após converter pênalti sofrido por Lemar. O Cádiz não abriu mão de jogar e chegou a mandar uma bola no travessão com Fali e a equipe mandante descontou o marcador novamente com Negredo aproveitando uma boa que sobrou dentro da área e finalizando no cantinho da meta.
SUSTO E ALÍVIO​O Cádiz quase chegou ao empate aos 33 minutos, mas Oblak fez ótima intervenção após cabeçada à queima-roupa de Sabonjic. No final do jogo, Correa conseguiu fazer ótima jogada individual pela direita, encontrou Koke livre no meio da área para marcar seu gol e dar números finais ao duelo.

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