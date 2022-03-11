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futebol

Atlético de Madrid vence Cádiz por 2 a 1 em jogo dramático

Com resultado, colchoneros ultrapassam Barcelona e ocupam provisoriamente na terceira posição...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 19:42

Publicado em 11 de Março de 2022 às 19:42

O Atlético de Madrid venceu o Cádiz por 2 a 1 no Wanda Metropolitano. Rodrigo de Paul, que foi o melhor jogador da partida, fez o gol da virada no segundo tempo e viu seu time passar sufoco no final. Seu companheiro de clube, Javier Serrano, foi expulso nos últimos minutos do segundo tempo e fez com que o duelo tomasse tons dramáticos.No primeiro tempo, o time da casa abriu o placar cedo, pois o goleiro Ledesma saiu jogando errado e João Félix aproveitou a falha para chutar pro fundo do gol. Depois, os visitantes passaram a igualar as ações, tomando conta do adversário e tornaram o meio-campo mais participativo.
No final da primeira etapa, Espino cruzou a bola na cabeça de Negredo para empatar. Até o momento, o Cádiz só estava empatando por falha individual de Ledesma.Grande parte do segundo tempo foi com pouca movimentação, até que na metade da etapa final Llorente tabelou com Ángel Correa, que chutou pra defesa de Ledesma. No rebote Rodrigo de Paul chutou forte para virar a partida.
O jogo estava controlado para o Atlético, só que ao final Javier Serrano foi expulso por fazer uma falta dura. Após a expulsão, o Cádiz foi pra cima, mas não conseguiu o empate.
Classificação e próximos compromissosCom a vitória, o Atlético de Madrid é o terceiro colocado com 51 pontos, 12 a menos que o líder, o Real Madrid. Já o Cádiz permanece na zona de rebaixamento com 24 pontos.
Na próxima rodada, os colchoneros jogam fora de casa contra o Rayo Vallecano e o Cádiz joga em casa contra o Villareal.
Crédito: RodrigodePaul,melhorjogadordapartida,comemorandoogoldaviradacolchonera-JAVIERSORIANO/AFP

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