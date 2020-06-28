Atlético de Madrid vence Alavés com tranquilidade no Espanhol

O Atlético de Madrid fez valer a boa fase e venceu sem sustos o Alavés por 2 a 1, pela 28ª rodada de LaLiga, conquistando sua quarta vitória consecutiva. Saúl abriu o placar e Diego Costa, de pênalti, definiu a vitória.
A vitória dá moral para a equipe de Simeone para o clássico contra o Barcelona, na próxima terça-feira. Com o resultado, o Atlético ficou quatro pontos à frente do Sevilla no 3º lugar (58 a 54), deixando a equipe mais tranquila na briga por uma vaga na Champions League. O Alavés é o 15º colocado com 35 pontos, 9 à frente da zona de rebaixamento.
O JOGOEm jogo com poucas chances de gol para os dois lados, o Atlético de Madrid dominou a posse de bola e não levava sustos na defesa. A bola parada acabou sendo a solução para a equipe de Simeone chegar ao gol, ambos na segunda etapa.
Saúl aproveitou cobrança de Trippier pela direita, para marcar de cabeça e abrir o placar para os donos da casa. Em outro lance de bola parada, Diego Costa converteu pênalti sofrido por Marcos Llorente e ampliou o placar.
No apagar das luzes, em uma das raras chegadas do Alavés, Koke colocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem deu pênalti. Joselu converteu e descontou para os visitantes, mas já não havia mais tempo.