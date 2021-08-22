Atlético de Madrid vence a segunda seguida no Campeonato Espanhol

Crédito: JAVIER SORIANO/AFP

O Atlético de Madrid chegou à segunda vitória consecutiva na nova edição do Campeonato Espanhol. Após triunfo na primeira rodada, fora de casa, contra o Celta de Vigo, os colchoreros bateram o Elche por 1 a 0, no Wanda Metropolitano. Ángel Correa marcou o gol da equipe de Diego Simeone neste domingo.

+ Barcelona não faz grande jogo e só empata contra o Athletic BilbaoOs primeiros 45 minutos de jogo não foram de grandes emoções. Aos 8', o Atlético chegou pela primeira vez em chute de Saul, que passou por cima do gol. A primeira chegada de perigo do Elche só veio aos 29 minutos em uma cobrança de falta de Verdú, que saiu por cima. Quatro minutos depois, Saúl chegou novamente em cabeçada após cruzamento, mas a bola foi torta pela linha de fundo.

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Aos 39', o Atlético abriu o placar com Correa. O meia foi lançado na área e contou com a saída errada do goleiro adversário para tocar para o gol vazio. Já na etapa final, a primeira chegada foi do zagueiro Giménez, que cabeceou para a defesa de Casilla. Três minutos depois, o arqueiro do Elche entrou em ação de novo para defender chute de Carrasco dentro da área.

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