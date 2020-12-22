Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético de Madrid vence a Real Sociedad e assume novamente a liderança do Campeonato Espanhol
Equipe de Simeone tem dois jogos a menos do rival Real Madrid, que ainda joga na rodada...
LanceNet

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 17:40

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
O Atlético de Madrid é líder de La Liga novamente. Pela 15ª rodada, a equipe comandada por Diego Simeone venceu a Real Sociedad, fora de casa, por 2 a 0. Hermoso e Llorente marcaram os gols que garantiram os três pontos aos colchoneros.
VEJA A TABELA DE LA LIGAEm um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o marcador só foi alterado na segunda etapa. Logo aos quatro minutos, Carrasco cobrou falta e Hermoso, de cabeça, subiu para colocar o Atlético de Madrid na frente.
Aos 29 minutos, a bola sobrou na entrada da área para Llorente, de primeira, chutar cruzado e tirar qualquer chance de defesa do goleiro. Assim, o placar foi fechado e os três pontos garantidos à equipe de Madrid.
Com a vitória, o Atlético de Madrid assumiu novamente a liderança do Campeonato Espanhol, com 32 pontos. O Real Madrid tem 29, ainda joga na rodada, mas disputou duas partidas a mais. A Real Sociedad se mantém no terceiro lugar, com 26.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados