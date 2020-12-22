Atlético de Madrid vence a Real Sociedad e assume novamente a liderança do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid é líder de La Liga novamente. Pela 15ª rodada, a equipe comandada por Diego Simeone venceu a Real Sociedad, fora de casa, por 2 a 0. Hermoso e Llorente marcaram os gols que garantiram os três pontos aos colchoneros.
Em um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o marcador só foi alterado na segunda etapa. Logo aos quatro minutos, Carrasco cobrou falta e Hermoso, de cabeça, subiu para colocar o Atlético de Madrid na frente.
Aos 29 minutos, a bola sobrou na entrada da área para Llorente, de primeira, chutar cruzado e tirar qualquer chance de defesa do goleiro. Assim, o placar foi fechado e os três pontos garantidos à equipe de Madrid.
Com a vitória, o Atlético de Madrid assumiu novamente a liderança do Campeonato Espanhol, com 32 pontos. O Real Madrid tem 29, ainda joga na rodada, mas disputou duas partidas a mais. A Real Sociedad se mantém no terceiro lugar, com 26.