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futebol

Atlético de Madrid tenta Torreira, mas não quer liberar Thomas Partey

Arsenal dificulta negociação entre clube espanhol e meio-campista uruguaio por conta da dificuldade que encontrou em negociar o jogador ganês com os colchoneros...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 08:50

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 08:50
Crédito: Divulgação
Apesar das negociações avançadas e do desejo de Lucas Torreira se tornar jogador do Atlético de Madrid, o Arsenal não deve facilitar a saída do uruguaio. De acordo com o “Mundo Deportivo”, o entorno do meio-campista é otimista em relação a operação, mas a imprensa inglesa afirma que os Gunners querem que Thomas Partey seja envolvido na transferência.Enquanto os colchoneros querem Torreira emprestado por uma temporada com opção de compra, o time de Arteta não quer facilitar por conta da intransigência do clube espanhol quando os londrinos tentaram contratar o jogador ganês. A equipe de Simeone nunca abriu mão do valor da multa de 50 milhões de euros (R$ 313 milhões).
O Atlético de Madrid não quer envolver Partey na negociação, pois quer contar com os dois jogadores ao longo da temporada, mas o Arsenal já recusou uma primeira proposta dos espanhóis pelo uruguaio. A negociação não é fácil por conta das divergências entre os dois clubes nesta janela de transferência.

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