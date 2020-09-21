Atlético de Madrid tenta Torreira, mas não quer liberar Thomas Partey

Apesar das negociações avançadas e do desejo de Lucas Torreira se tornar jogador do Atlético de Madrid, o Arsenal não deve facilitar a saída do uruguaio. De acordo com o “Mundo Deportivo”, o entorno do meio-campista é otimista em relação a operação, mas a imprensa inglesa afirma que os Gunners querem que Thomas Partey seja envolvido na transferência.Enquanto os colchoneros querem Torreira emprestado por uma temporada com opção de compra, o time de Arteta não quer facilitar por conta da intransigência do clube espanhol quando os londrinos tentaram contratar o jogador ganês. A equipe de Simeone nunca abriu mão do valor da multa de 50 milhões de euros (R$ 313 milhões).