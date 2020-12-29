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Atlético de Madrid tem o 'sim' de Milik e irá negociar com o Napoli

Clube espanhol tem a expectativa de que os italianos diminuam a pedida pelo polonês que está em seus últimos seis meses de contrato. Simeone perdeu Diego Costa nesta terça...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 13:35

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 13:35

Crédito: AFP
Após a saída de Diego Costa, o Atlético de Madrid acelera para acertar a contratação de Milik, atacante do Napoli. Segundo o “As”, o polonês se reuniu virtualmente com Andrea Berta, diretor esportivo da equipe colchonera, e teria dado o aval para o prosseguimento da negociação. Os espanhóis devem procurar a equipe italiana para acertar os valores.Apesar de restarem apenas seis meses de contrato, Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, não abre mão de pedir cerca de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) pelo jogador, o que pode ser um entrave na operação. No mercado do último verão europeu, diversas propostas foram recusadas e o atleta está sem jogar desde o fim da última temporada.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
A equipe de Simeone possui outras opções na agenda, como Dzeko e Loren, mas Milik é prioridade e o centroavante quer ter minutos em campo, o que não vai conseguir na Itália, para buscar uma vaga na Eurocopa. Os espanhóis têm a expectativa de que o Napoli aceite um valor de aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões) e a negociação deve se arrastar.

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