Atlético de Madrid tem o 'sim' de Milik e irá negociar com o Napoli

Após a saída de Diego Costa, o Atlético de Madrid acelera para acertar a contratação de Milik, atacante do Napoli. Segundo o “As”, o polonês se reuniu virtualmente com Andrea Berta, diretor esportivo da equipe colchonera, e teria dado o aval para o prosseguimento da negociação. Os espanhóis devem procurar a equipe italiana para acertar os valores.Apesar de restarem apenas seis meses de contrato, Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, não abre mão de pedir cerca de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) pelo jogador, o que pode ser um entrave na operação. No mercado do último verão europeu, diversas propostas foram recusadas e o atleta está sem jogar desde o fim da última temporada.