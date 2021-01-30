Atlético de Madrid tem dois casos de Covid-19 confirmados no elenco

O Atlético de Madrid revelou que Carrasco e Mario Hermoso foram diagnosticados com a Covid-19 e estão fora da partida contra o Cádiz neste domingo. Os dois atletas não haviam treinado na última sexta-feira por conta de resultados sem conclusão de testes feitos durante a semana. Os jogadores já estão em isolamento.Os dois nomes vinham sendo titulares nas escalações de Diego Simeone, mas o argentino afirmou que há outros jogadores que estão bem e que ganharão uma oportunidade por conta da ausência do belga e do espanhol. O treinador também entende que esse é um problema que teria que conviver nesta temporada.
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Após o duelo contra o Cádiz, os colchoneros voltam a campo apenas no dia oito de fevereiro para encarar o Celta de Vigo e é possível que tanto Carrasco quanto Hermoso já estejam liberados do protocolo da La Liga e possam entrar em campo. O brasileiro Renan Lodi pode ganhar uma vaga entre os 11 neste domingo.