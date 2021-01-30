Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético de Madrid tem dois casos de Covid-19 confirmados no elenco

Carrasco e Mario Hermoso não poderão entrar em campo diante do Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, neste domingo. Renan Lodi pode ganhar uma das vagas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 09:58

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 09:58

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Atlético de Madrid revelou que Carrasco e Mario Hermoso foram diagnosticados com a Covid-19 e estão fora da partida contra o Cádiz neste domingo. Os dois atletas não haviam treinado na última sexta-feira por conta de resultados sem conclusão de testes feitos durante a semana. Os jogadores já estão em isolamento.Os dois nomes vinham sendo titulares nas escalações de Diego Simeone, mas o argentino afirmou que há outros jogadores que estão bem e que ganharão uma oportunidade por conta da ausência do belga e do espanhol. O treinador também entende que esse é um problema que teria que conviver nesta temporada.
> Veja a tabela da La Liga
Após o duelo contra o Cádiz, os colchoneros voltam a campo apenas no dia oito de fevereiro para encarar o Celta de Vigo e é possível que tanto Carrasco quanto Hermoso já estejam liberados do protocolo da La Liga e possam entrar em campo. O brasileiro Renan Lodi pode ganhar uma vaga entre os 11 neste domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados