Atlético de Madrid tem cinco casos positivos para Covid-19 no elenco

O Atlético de Madrid anunciou cinco casos positivos para Covid-19 no elenco. Diego Simeone, técnico do clube, Antoine Griezmann, Koke, João Félix e Herrera não poderão participar da partida contra o Rayo Vallecano, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol.Os colchoneros informaram que todos se encontram isolados em suas residências e seguindo os protocolos sanitários necessários. O quinteto também é dúvida para o confronto diante do Rayo Majadahonda, pela Copa do Rei, na próxima quinta-feira.

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Os clubes espanhóis tem sido vítimas nos últimos dias do aumento do número de casos de Covid-19 na Europa devido a chegada com força da variante Ômicron. O Barcelona possui sete casos de jogadores diagnosticados com a doença.

Já o Real Madrid, que também sofreu com um surto no elenco há cerca de duas semanas, voltou a ter jogadores testando positivo para o coronavírus na última quarta-feira. Vinícius Júnior, Courtois, Camavinga e Fede Valverde também estão com a doença.