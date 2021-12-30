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futebol

Atlético de Madrid tem cinco casos positivos para Covid-19 no elenco

Diego Simeone, comandante do clube, Griezmann, Koke, João Félix e Herrera não irão participar do duelo diante do Rayo Vallecano no próximo domingo...

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 11:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 11:45
O Atlético de Madrid anunciou cinco casos positivos para Covid-19 no elenco. Diego Simeone, técnico do clube, Antoine Griezmann, Koke, João Félix e Herrera não poderão participar da partida contra o Rayo Vallecano, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol.Os colchoneros informaram que todos se encontram isolados em suas residências e seguindo os protocolos sanitários necessários. O quinteto também é dúvida para o confronto diante do Rayo Majadahonda, pela Copa do Rei, na próxima quinta-feira.
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Os clubes espanhóis tem sido vítimas nos últimos dias do aumento do número de casos de Covid-19 na Europa devido a chegada com força da variante Ômicron. O Barcelona possui sete casos de jogadores diagnosticados com a doença.
Já o Real Madrid, que também sofreu com um surto no elenco há cerca de duas semanas, voltou a ter jogadores testando positivo para o coronavírus na última quarta-feira. Vinícius Júnior, Courtois, Camavinga e Fede Valverde também estão com a doença.
Crédito: DiegoSimeonetestoupositivoparaCovid-19(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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