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Atlético de Madrid solicita e Caio Henrique deixa o Grêmio

Lateral-esquerdo, com cinco jogos pelo Tricolor, atendeu o pedido do Colchonero e deixou o time brasileiro de maneira precoce...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 00:46

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 00:46

Crédito: Divulgação/Lucas Uebel
Chegou ao fim a passagem de Caio Henrique pelo Grêmio. Nesta sexta-feira, o Atlético de Madrid exerceu uma cláusula no contrato e exigiu a volta do jogador ao time Colchonero.E MAIS:Presidente do Lyon quer assembleia para pedir volta da Ligue 1Pizza do Didico! Em rede social, Adriano Imperador mostra habilidade na cozinhaNeto pede Renato Gaúcho na seleção e critica Tite: 'Está passando vergonha'No site oficial do Tricolor, o agora ex-jogador mandou uma mensagem ao torcedor e relembrou a sua estreia diante do Internacional.
‘Quero agradecer ao Grêmio pela oportunidade de vestir essa camisa, especialmente ao presidente Romildo, ao nosso técnico Renato e ao Klauss por todo empenho para a minha contratação. Em especial também a torcida do Grêmio que me marcou muito, especialmente na minha estreia que vencemos o Gre-Nal. Espero um dia poder retornar ao Grêmio que seguirá, para sempre, no meu coração’, afirmou.
Um dos motivos para a volta do lateral-esquerdo ao time espanhol é a pandemia do coronavírus. Inicialmente, Caio Henrique ficaria no time gaúcho até o fim do ano, mas com o temor de um prejuízo financeiro, a diretoria do clube europeu antecipou o seu retorno.
Com a saída de Caio Henrique, Bruno Cortez volta a ganhar espaço no Grêmio. O lateral que foi campeão da América e titular nas últimas temporadas, perdeu a sua vaga na equipe de Renato Gaúcho desde a chegada do concorrente. E MAIS:

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