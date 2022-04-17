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futebol

Atlético de Madrid sofre, mas faz gol no fim e vence Espanyol pela La Liga

Após eliminação na Champions League, comandados de Diego Simeone garantem triunfo aos 54 minutos do segundo tempo, com gol de pênalti que gerou reclamações...

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2022 às 14:12
O Atlético de Madrid venceu o Espanyol por 2 a 1, neste domingo, com um gol de pênalti aos 54 minutos do segundo tempo, no Wanda Metropolitano, em Madri, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.
O resultado, conquistado de forma suada, acontece na semana em que os comandados de Diego Simeone foram eliminados pelo Manchester City nas quartas de final da Champions League, e mantém o Atlético de Madrid na quarta posição, com 60 pontos. O Espanyol é o 11º colocado, com 39.
Confira a tabela e a classificação da La Liga
Após uma primeira etapa morna e sem gols, o Atlético de Madrid abriu o placar na volta do intervalo. Em contra-ataque, Carrasco recebeu passe de Matheus Cunha e mandou para as redes. Os visitantes assustaram e chegaram ao empate com Raúl de Tomás, que contou com falha do goleiro Oblak.
Aos 54 minutos, após cobrança de escanteio, o juiz viu no VAR toque de mão de Raúl de Tomás dentro da área do Espanyol e marcou um pênalti polêmico, que despertou muita reclamação. Carrasco bateu no canto direito do goleiro Diego López e anotou o gol da vitória.
Crédito: AtléticodeMadridconseguiuvitóriasuadasobreoEspanyol(Foto:OSCARDELPOZO/AFP

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