Atlético de Madrid sofre, mas faz gol no fim e vence Espanyol pela La Liga

O Atlético de Madrid venceu o Espanyol por 2 a 1, neste domingo, com um gol de pênalti aos 54 minutos do segundo tempo, no Wanda Metropolitano, em Madri, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado, conquistado de forma suada, acontece na semana em que os comandados de Diego Simeone foram eliminados pelo Manchester City nas quartas de final da Champions League, e mantém o Atlético de Madrid na quarta posição, com 60 pontos. O Espanyol é o 11º colocado, com 39.

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Após uma primeira etapa morna e sem gols, o Atlético de Madrid abriu o placar na volta do intervalo. Em contra-ataque, Carrasco recebeu passe de Matheus Cunha e mandou para as redes. Os visitantes assustaram e chegaram ao empate com Raúl de Tomás, que contou com falha do goleiro Oblak.

Aos 54 minutos, após cobrança de escanteio, o juiz viu no VAR toque de mão de Raúl de Tomás dentro da área do Espanyol e marcou um pênalti polêmico, que despertou muita reclamação. Carrasco bateu no canto direito do goleiro Diego López e anotou o gol da vitória.