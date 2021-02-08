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Atlético de Madrid sofre gols nos minutos finais e empata com o Celta de Vigo

Empate por 2 a 2 em Madrid mantém o Atlético na liderança do Campeonato Espanhol com diferença considerável e dois jogos a menos...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 19:00

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:00

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Nesta segunda-feira, o Atlético de Madrid recebeu o Celta de Vigo no Wanda Metropolitano em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Com dois gols de Luis Suárez, o Atlético viu a vitória escapar com o gol de Facundo Ferreyra nos minutos finais para o Celta, que já havia marcado com Santi Mina.
Veja a tabela do EspanholO PRIMEIROEm um início de jogo parelho entre Atlético de Madrid e Celta de Vigo, foi jogada bem trabalhada, a bola foi carregada pelo lado direito do Celta, e o cruzamento de Hugo Mallo encontrou Santi Mina, que acertou a bola com a cabeça para dentro da rede.
EL PISTOLERO​O Atlético de Madrid seguiu em busca de um empate, mas o Celta de Vigo respondia ao ataque. Foi em uma jogada pelo seu lado direito, o Atlético criou com Marcos Llorente, que encontrou Luis Suárez, o artilheiro do campeonato, para marcar o gol do Atlético.
VIRADA​O artilheiro não quis parar e, no início da segunda etapa, o lateral esquerdo brasileiro Renan Lodi encontrou Luis Suárez, que marcou mais um gol para o Atlético de Madrid, virando a partida no Wanda Metropolitano.​GOL SALVADORO estreante Facundo Ferreyra salvou o Celta de Vigo nos minutos finais da partida. Em jogada na direita, Augusto Solari encontrou o argentino na área. Em sua primeira partida pelo clube, o camisa 12 marcou o gol de empate em Madrid.
SEQUÊNCIAO Atlético de Madrid enfrenta o Granada fora de casa neste sábado, às 10h (de Brasília). O Celta de Vigo, por sua vez, enfrenta o Elche nesta sexta-feira, às 17h (de Brasília). Os dois confrontos são válidos pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

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