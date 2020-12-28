Atlético de Madrid se interessa por Fabián Ruiz, que tem saída estipulada em quase R$ 320 milhões pelo Napoli

Crédito: Divulgação / Site oficial do Napoli

Um dos nomes de mais destaque do Napoli, o meio-campista Fabián Ruiz pode deixar o clube italiano em breve. De acordo com a imprensa do País da Bota, o atleta tinha conversas para renovar seu vínculo com a equipe de Gattuso, mas as tratativas foram interrompidas.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoNeste cenário, segundo a "Gazzetta dello Sport", o Atlético de Madrid aparece como principal interessado para repatriar o espanhol de 24 anos, que tem passagens por Real Betis e Elche em seu país natal.

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