Atlético de Madrid se interessa por Fabián Ruiz, que tem saída estipulada em quase R$ 320 milhões pelo Napoli

Um dos nomes de mais destaque do Napoli, o meio-campista Fabián Ruiz pode deixar o clube italiano em breve. De acordo com a imprensa do País da Bota, o atleta tinha conversas para renovar seu vínculo com a equipe de Gattuso, mas as tratativas foram interrompidas.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoNeste cenário, segundo a "Gazzetta dello Sport", o Atlético de Madrid aparece como principal interessado para repatriar o espanhol de 24 anos, que tem passagens por Real Betis e Elche em seu país natal.
+ Confira as 20 transações internacionais mais caras da década
Ainda de acordo com o jornal italiano, o Napoli, caso não renove com o jogador, já estipulou a pedida para vender seu camisa 8: 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões pela cotação atual).