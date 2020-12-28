Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético de Madrid se interessa por Fabián Ruiz, que tem saída estipulada em quase R$ 320 milhões pelo Napoli
futebol

Atlético de Madrid se interessa por Fabián Ruiz, que tem saída estipulada em quase R$ 320 milhões pelo Napoli

Jogador de 24 anos tinha conversas para renovar contrato com o Napoli, mas situação fica indefinida e clube italiana estipula valor de saída. Camisa 8 é peça importante para Gattuso...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 15:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 15:17
Crédito: Divulgação / Site oficial do Napoli
Um dos nomes de mais destaque do Napoli, o meio-campista Fabián Ruiz pode deixar o clube italiano em breve. De acordo com a imprensa do País da Bota, o atleta tinha conversas para renovar seu vínculo com a equipe de Gattuso, mas as tratativas foram interrompidas.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoNeste cenário, segundo a "Gazzetta dello Sport", o Atlético de Madrid aparece como principal interessado para repatriar o espanhol de 24 anos, que tem passagens por Real Betis e Elche em seu país natal.
+ Confira as 20 transações internacionais mais caras da década
Ainda de acordo com o jornal italiano, o Napoli, caso não renove com o jogador, já estipulou a pedida para vender seu camisa 8: 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões pela cotação atual).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso suspeito de matar companheiro dentro de apartamento em Vila Velha
Imagem de destaque
4 banhos de proteção para fazer em maio
Imagem de destaque
Suspeito de furtar residências na zona rural de Colatina é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados