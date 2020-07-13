Atlético de Madrid se interessa por atacante do rebaixado Norwich

Crédito: Buendía marcou apenas um gol na temporada e deu oito assistências (AFP

O Atlético de Madrid tem o atacante Emiliano Buendía, do Norwich, na mira para a próxima temporada, de acordo com a “Sky Sports”. Com o rebaixamento de sua equipe para a segunda divisão inglesa, será difícil para os Canários manterem os principais nomes do elenco caso outros clubes se interessem.

Buendía foi formado no Getafe e tem passaporte espanhol, o que faria com que o argentino não ocupasse uma vaga de extracomunitário no time colchonero. No entanto, o time de Simeone deve enfrentar a concorrência do Valencia, que corre o risco de perder Ferrán Torres na próxima temporada.