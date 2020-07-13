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futebol

Atlético de Madrid se interessa por atacante do rebaixado Norwich

Argentino Emiliano Buendía tem passaporte espanhol e não ocuparia vaga de estrageiro no time de Simeone. Colchoneros devem enfrentar concorrência do Valencia no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 18:30

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:30

Crédito: Buendía marcou apenas um gol na temporada e deu oito assistências (AFP
O Atlético de Madrid tem o atacante Emiliano Buendía, do Norwich, na mira para a próxima temporada, de acordo com a “Sky Sports”. Com o rebaixamento de sua equipe para a segunda divisão inglesa, será difícil para os Canários manterem os principais nomes do elenco caso outros clubes se interessem.
Buendía foi formado no Getafe e tem passaporte espanhol, o que faria com que o argentino não ocupasse uma vaga de extracomunitário no time colchonero. No entanto, o time de Simeone deve enfrentar a concorrência do Valencia, que corre o risco de perder Ferrán Torres na próxima temporada.
Buendía chegou ao Norwich em 2018, ajudou o clube a conquistar o título da Championship na última temporada, mas não teve o mesmo sucesso na Premier League. Na época atual, em 37 partidas disputadas pelo Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, o ponta marcou apenas um gol e deu oito assistências.

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