Atlético de Madrid se interessa por atacante do rebaixado Norwich

O Atlético de Madrid tem o atacante Emiliano Buendía, do Norwich, na mira para a próxima temporada, de acordo com a “Sky Sports”. Com o rebaixamento de sua equipe para a segunda divisão inglesa, será difícil para os Canários manterem os principais nomes do elenco caso outros clubes se interessem.
Buendía foi formado no Getafe e tem passaporte espanhol, o que faria com que o argentino não ocupasse uma vaga de extracomunitário no time colchonero. No entanto, o time de Simeone deve enfrentar a concorrência do Valencia, que corre o risco de perder Ferrán Torres na próxima temporada.
Buendía chegou ao Norwich em 2018, ajudou o clube a conquistar o título da Championship na última temporada, mas não teve o mesmo sucesso na Premier League. Na época atual, em 37 partidas disputadas pelo Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, o ponta marcou apenas um gol e deu oito assistências.