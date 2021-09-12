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futebol

Atlético de Madrid sai atrás, mas consegue virada nos acréscimos contra o Espanyol

Lemar deu a vitória por 2 a 1 ao time de Diego Simeone aos 53 minutos do segundo tempo...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 11:15
Crédito: JOSEP LAGO/AFP
Após o 2 a 2 contra o Villarreal na última rodada, o Atlético de Madrid voltou a vencer no Campeonato Espanhol, e com emoção. Fora de casa, os colchoneros bateram o Espanyol, de virada, por 2 a 1. Raúl de Tomas abriu o placar para os anfitriões, mas Carrasco e Lemar deram a vitória ao time de Diego Simeone.
+ Veja as principais imagens da estreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester UnitedFavorito, o Atlético de Madrid não conseguiu assustar o goleiro adversário no primeiro tempo. A primeira grande chance do jogo veio com Embarba, em chute que parou em Oblak. Na cobrança de escanteio em seguida, Raul de Tomas aproveitou cruzamento e tocou de cabeça para abrir o placar para o Espanyol aos 40 minutos.
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O único chute de mais perigo dos colchoneros no primeiro tempo saiu só um minuto após o gol do Espanyol, com chute por cima de Carrasco. Já no segundo tempo, Kondogbia, aos 4', e Lemar, aos 5', tentaram finalizações, mas ambas saíram por cima. Lemar chegou a balançar as redes aos 8', mas o gol foi anulado pelo VAR.
Melhor no segundo tempo após as substituições, o Atlético de Madrid chegou ao empate aos 34 minutos. Carrasco brigou dentro da área contra três marcadores e completou para o gol. Os últimos 15 minutos foram de pressão dos colchoneros, que foram recompensados com um gol de Lemar, aos 53' da etapa final, dando números finais ao jogo.

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