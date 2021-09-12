Atlético de Madrid sai atrás, mas consegue virada nos acréscimos contra o Espanyol

Crédito: JOSEP LAGO/AFP

Após o 2 a 2 contra o Villarreal na última rodada, o Atlético de Madrid voltou a vencer no Campeonato Espanhol, e com emoção. Fora de casa, os colchoneros bateram o Espanyol, de virada, por 2 a 1. Raúl de Tomas abriu o placar para os anfitriões, mas Carrasco e Lemar deram a vitória ao time de Diego Simeone.

+ Veja as principais imagens da estreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester UnitedFavorito, o Atlético de Madrid não conseguiu assustar o goleiro adversário no primeiro tempo. A primeira grande chance do jogo veio com Embarba, em chute que parou em Oblak. Na cobrança de escanteio em seguida, Raul de Tomas aproveitou cruzamento e tocou de cabeça para abrir o placar para o Espanyol aos 40 minutos.

+ Em partida com expulsão, Sporting e Porto ficam no empate pelo Português

O único chute de mais perigo dos colchoneros no primeiro tempo saiu só um minuto após o gol do Espanyol, com chute por cima de Carrasco. Já no segundo tempo, Kondogbia, aos 4', e Lemar, aos 5', tentaram finalizações, mas ambas saíram por cima. Lemar chegou a balançar as redes aos 8', mas o gol foi anulado pelo VAR.