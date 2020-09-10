Atlético de Madrid recusa primeira oferta da Juventus por Morata

Procurando um atacante para jogar com Cristiano Ronaldo, a Juventus já tem um alvo. Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid recusou a primeira proposta oferecida pela Juventus.

A Velha Senhora ofereceu 50 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões) pelo atacante, mas foi recusado. O Atlético de Madrid pode liberá-lo apenas pelo valor da multa de 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 943 milhões). O atacante vê com bons olhos um retorno ao clube italiano. Por outro lado, ele não tem pressa em deixar o Atlético de Madrid, onde se sente bem e foi o artilheiro do time no Campeonato Espanhol, com 16 gols.