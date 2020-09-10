Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético de Madrid recusa primeira oferta da Juventus por Morata

Velha Senhora procura um atacante para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 16:56
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Procurando um atacante para jogar com Cristiano Ronaldo, a Juventus já tem um alvo. Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid recusou a primeira proposta oferecida pela Juventus.
A Velha Senhora ofereceu 50 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões) pelo atacante, mas foi recusado. O Atlético de Madrid pode liberá-lo apenas pelo valor da multa de 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 943 milhões). O atacante vê com bons olhos um retorno ao clube italiano. Por outro lado, ele não tem pressa em deixar o Atlético de Madrid, onde se sente bem e foi o artilheiro do time no Campeonato Espanhol, com 16 gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria
Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados