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Atlético de Madrid recebe Mallorca empolgado no Campeonato Espanhol

Time de Simeone tenta reencontrar caminho das vitórias após empate com Barça e se consolidar no G-4. Rival busca fugir da zona da degola, mas está em situação complicada...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 15:24

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 15:24
Crédito: Atlético de Madrid espera manter boa fase desde o retorno do Espanhol (AFP
O Atlético de Madrid abre a 34ª rodada do Campeonato Espanhol diante do Mallorca nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília). O time de Simeone vem de um empate importante contra o Barcelona no Camp Nou, mas busca se consolidar no G-4 para confirmar, o quanto antes, uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Por outro lado, o adversário luta para se manter na primeira divisão.
Apesar da diferença grande na tabela, Simeone não se empolga e diz que a equipe busca a melhor forma desde o retorno da competição.
- Voltamos com a busca de onde queremos chegar. Temos um plantel com muito compromisso. É continuar melhorando e ainda temos cinco rodadas contra rivais muito difíceis que irão competir até o final.
O técnico argentino também elogiou os seus jogadores e disse que a atual temporada é de transição, com muitos jovens no elenco, mas que todo o grupo fará o possível para chegar o mais longe possível na tabela.
Já o Mallorca, adversário da vez, vem de grande vitória por 5 a 1 sobre o Celta de Vigo, mas está em uma situação muito difícil. O time está cinco pontos atrás de fugir da zona do rebaixamento e precisa manter a empolgação para pontuar diante do 3º colocado. No primeiro turno, melhor para o time da capital que venceu por 2 a 0 e uma derrota pode praticamente sacramentar a relegação.

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