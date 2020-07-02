Atlético de Madrid recebe Mallorca empolgado no Campeonato Espanhol

Crédito: Atlético de Madrid espera manter boa fase desde o retorno do Espanhol (AFP

O Atlético de Madrid abre a 34ª rodada do Campeonato Espanhol diante do Mallorca nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília). O time de Simeone vem de um empate importante contra o Barcelona no Camp Nou, mas busca se consolidar no G-4 para confirmar, o quanto antes, uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Por outro lado, o adversário luta para se manter na primeira divisão.

Apesar da diferença grande na tabela, Simeone não se empolga e diz que a equipe busca a melhor forma desde o retorno da competição.

- Voltamos com a busca de onde queremos chegar. Temos um plantel com muito compromisso. É continuar melhorando e ainda temos cinco rodadas contra rivais muito difíceis que irão competir até o final.

O técnico argentino também elogiou os seus jogadores e disse que a atual temporada é de transição, com muitos jovens no elenco, mas que todo o grupo fará o possível para chegar o mais longe possível na tabela.