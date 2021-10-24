  • Atlético de Madrid reage e empata com a Real Sociedad, que mantém a liderança de La Liga
futebol

Atlético de Madrid reage e empata com a Real Sociedad, que mantém a liderança de La Liga

Real Sociedad sai na frente do placar no primeiro tempo, mas Atlético de Madrid conta com Luis Suárez para empatar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2021 às 17:54

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 17:54

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Em uma partida que valia a liderança de La Liga, Atlético de Madrid e Real Sociedad empataram em 2 a 2 neste domingo. A equipe da Sociedad saiu na frente com gols de Sorloth e Isak, mas os colchoneros reagiram com dois gols de Luis Suárez.Veja a tabela do Espanhol
ABRIU O PLACARJá o início da partida deste domingo, a Real Sociedad foi ao ataque para buscar abrir o placar rapidamente, sendo eficaz aos sete minutos de jogo. O time visitante conseguiu marcar após assistência de Alexander Isak para Alexander Sorloth.
ATAQUEApós sofrer o gol, a equipe do Atlético de Madrid foi ao campo ofensivo para buscar um empate e responder a Real Sociedad. Mesmo com nove finalizações, a equipe colchonera não conseguiu fazer um gol na primeira etapa, e o placar foi mantido.
AMPLIOUNo segundo tempo do confronto, a Real Sociedad já conseguiu ampliar a sua vantagem nos primeiros minutos quando, aos três, marcou mais um gol. O time visitante foi efetivo com o atacante Alexander Isak para fazer o seu segundo gol.
EMPATEPouco depois do segundo gol marcado pela Real Sociedad, os colchoneros seguiram no ataque ainda em busca de um empate. Aos dezesseis minutos da etapa final, o time de Diego Simeone conseguiu diminuir com um gol de Luis Suárez, e depois empatou com mais um gol de Luisito, agora em cobrança de pênalti.
SEQUÊNCIA​O Atlético de Madrid enfrenta o Levante nesta quinta-feira, às 16:30h (de Brasília). A Real Sociedad também atua nesta quinta-feira, mas às 14h (de Brasília), contra o Celta de Vigo.

