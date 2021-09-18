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Atlético de Madrid pressiona o Athletic Bilbao em casa, mas equipes só empatam no Espanhol

Time de Diego Simeone joga melhor que o adversário, mas não consegue furar a retranca dos bascos. Colchoneros assumem liderança provisória, mas podem ser ultrapassados...
LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 13:26

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 13:26

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Empate sem gols na capital espanhola. Neste sábado, o Atlético de Madrid recebeu o Atheltic Bilbao pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, no Wanda Metropolitano, e as equipes empataram em 0 a 0. Com o resultado, os Colchoneros assumem a liderança provisória, mas podem ser ultrapassados.PRESSÃOEm casa, como era de se esperar, o Atlético de Madrid pressionou os bascos na etapa inicial, mas não conseguir balançar as redes do goleiro Unai Simón. No segundo tempo, logo no início, Ángel Correa teve boa oportunidade de balançar as redes de cabeça, mas não acertou o alvo.
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EXPULSÃOAos 15 minutos do segundo tempo, o atacante João Félix entrou no lugar de Correa, mas sua participação em campo durou menos de 20 minutos. Aos 32, o português recebeu cartão amarelo após fazer falta e seguiu reclamando com a arbitragem. Insatisfeito, o juiz Jesús Gil Manzano deu o segundo amarelo e expulsou o camisa 7.
SITUAÇÃOCom o resultado, o Atlético de Madrid segue invicto no Campeonato Espanhol, agora com 11 pontos em três vitórias e dois empates nas cinco partidas disputadas, e assumiu a liderança da competição de maneira provisória. O time de Diego Simeone, no entanto, pode ser ultrapassado ainda na rodada.
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SEQUÊNCIA​Atlético de Madrid e Athletic Bilbao voltam a campo na próxima terça-feira, para mais uma rodada de La Liga. Os Colchoneros visitam o Getafe, enquanto a equipe do País Basco recebe o Rayo Vallecano no Estádio San Mamés.

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