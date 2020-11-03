Atlético de Madrid pressiona, não aproveita chances e fica apenas no empate com o Lokomotiv Moscou

O Atlético de Madrid perdeu a chance de diminuir a distância de pontos para o Bayern de Munique. Jogando fora de casa, os espanhóis ficaram apenas no empate com o Lokomotiv Moscou. Giménez marcou o gol dos colchoneros, enquanto Miranchuk deixou tudo igual.ATÉ TENTOUO Atlético de Madrid pressionou durante praticamente todo o segundo tempo. Jogando fora de casa, os colchoneros dominaram a partida, a posse de bola, as chances criadas... mas não conseguiram vencer. Suárez perdeu chances, enquanto Guilherme, em um grande dia, impediu qualquer chance de vitória dos espanhóis.