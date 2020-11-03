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Atlético de Madrid pressiona, não aproveita chances e fica apenas no empate com o Lokomotiv Moscou

Luis Suárez fez uma partida abaixo. João Félix foi destaque dos espanhóis.
Por outro lado, o goleiro Guilherme teve uma grande atuação...

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 16:57
Crédito: Yuri Kochetkov / POOL / AFP
O Atlético de Madrid perdeu a chance de diminuir a distância de pontos para o Bayern de Munique. Jogando fora de casa, os espanhóis ficaram apenas no empate com o Lokomotiv Moscou. Giménez marcou o gol dos colchoneros, enquanto Miranchuk deixou tudo igual.ATÉ TENTOUO Atlético de Madrid pressionou durante praticamente todo o segundo tempo. Jogando fora de casa, os colchoneros dominaram a partida, a posse de bola, as chances criadas... mas não conseguiram vencer. Suárez perdeu chances, enquanto Guilherme, em um grande dia, impediu qualquer chance de vitória dos espanhóis.
PERIGOCom o empate, o Atlético de Madrid chegou aos quatro pontos. O Lokomotiv soma dois pontos. O Bayern de Munique, que ainda joga, tem seis. A disputa ficará apertada pela segunda vaga do Grupo A.
DESTAQUEAlém de Guilherme, pelo lado dos russos, João Félix foi quem se destacou pelos espanhóis. O português criou boas chances e tentou, mas acabou parando no goleiro brasileiro. O camisa 7 dos colchoneros já havia tido uma grande atuação no final de semana.

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