Atlético de Madrid pressiona, mas fica no empate com o Getafe em partida do Espanhol

O Getafe recebeu o Atlético de Madrid no Coliseum Alfonso Pérez pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida deste sábado terminou em empate por 0 a 0, com a expulsão de Nyom, da equipe da casa, sendo o ponto de maior destaque do confronto.
Veja a tabela do EspanholGETAFE SE PROTEGEDurante a primeira etapa, o Getafe esteve muito preso ao seu campo defensivo, e executou tal papel de forma bastante positiva, sendo muito efetivo em tal função. Com isso, a equipe da casa conseguiu inibir os ataques adversários.
TENTATIVASO Atlético conseguiu chegar bem ao ataque, mas o Getafe não ficou para trás na primeira etapa, e ofereceu tanto perigo quanto o seu adversário, que é líder do campeonato. Ainda assim, nenhuma equipe conseguiu marcar nos 45 minutos iniciais.
GOL ANULADONa segunda etapa, Marcos Llorente achou um cruzamento na cabeça do português João Félix, que colocou para dentro das redes. Na revisão, o árbitro de vídeo identificou que a bola havia saído do cruzamento, e anulou o gol do Atlético de Madrid.
EXPULSÃO EMPOLGAEm uma segunda etapa livre de agitações e emoções, a expulsão de Allan Nyom, lateral-direito do Getafe, pode servir como um ponto interessante do jogo. A expectativa de um ataque mais fervoroso do Atlético não foi convertida em gol, mas a pressão da equipe visitante foi muito grande.
SEQUÊNCIAO Getafe enfrenta, às 10h (de Brasília) do próximo domingo, o Elche, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid, por sua vez, entra em campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Chelsea pela partida de volta das oitavas de final da Champions League.