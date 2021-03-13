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Atlético de Madrid pressiona, mas fica no empate com o Getafe em partida do Espanhol

Líder do Campeonato Espanhol não consegue vitória fora de casa, mas segura a primeira colocação do torneio...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 18:55
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Getafe recebeu o Atlético de Madrid no Coliseum Alfonso Pérez pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida deste sábado terminou em empate por 0 a 0, com a expulsão de Nyom, da equipe da casa, sendo o ponto de maior destaque do confronto.
Veja a tabela do EspanholGETAFE SE PROTEGEDurante a primeira etapa, o Getafe esteve muito preso ao seu campo defensivo, e executou tal papel de forma bastante positiva, sendo muito efetivo em tal função. Com isso, a equipe da casa conseguiu inibir os ataques adversários.
TENTATIVASO Atlético conseguiu chegar bem ao ataque, mas o Getafe não ficou para trás na primeira etapa, e ofereceu tanto perigo quanto o seu adversário, que é líder do campeonato. Ainda assim, nenhuma equipe conseguiu marcar nos 45 minutos iniciais.
GOL ANULADO​Na segunda etapa, Marcos Llorente achou um cruzamento na cabeça do português João Félix, que colocou para dentro das redes. Na revisão, o árbitro de vídeo identificou que a bola havia saído do cruzamento, e anulou o gol do Atlético de Madrid.
EXPULSÃO EMPOLGAEm uma segunda etapa livre de agitações e emoções, a expulsão de Allan Nyom, lateral-direito do Getafe, pode servir como um ponto interessante do jogo. A expectativa de um ataque mais fervoroso do Atlético não foi convertida em gol, mas a pressão da equipe visitante foi muito grande.
SEQUÊNCIA​O Getafe enfrenta, às 10h (de Brasília) do próximo domingo, o Elche, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid, por sua vez, entra em campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Chelsea pela partida de volta das oitavas de final da Champions League.

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