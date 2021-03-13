Atlético de Madrid pressiona, mas fica no empate com o Getafe em partida do Espanhol

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O Getafe recebeu o Atlético de Madrid no Coliseum Alfonso Pérez pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida deste sábado terminou em empate por 0 a 0, com a expulsão de Nyom, da equipe da casa, sendo o ponto de maior destaque do confronto.

Veja a tabela do EspanholGETAFE SE PROTEGEDurante a primeira etapa, o Getafe esteve muito preso ao seu campo defensivo, e executou tal papel de forma bastante positiva, sendo muito efetivo em tal função. Com isso, a equipe da casa conseguiu inibir os ataques adversários.

TENTATIVASO Atlético conseguiu chegar bem ao ataque, mas o Getafe não ficou para trás na primeira etapa, e ofereceu tanto perigo quanto o seu adversário, que é líder do campeonato. Ainda assim, nenhuma equipe conseguiu marcar nos 45 minutos iniciais.

GOL ANULADO​Na segunda etapa, Marcos Llorente achou um cruzamento na cabeça do português João Félix, que colocou para dentro das redes. Na revisão, o árbitro de vídeo identificou que a bola havia saído do cruzamento, e anulou o gol do Atlético de Madrid.

EXPULSÃO EMPOLGAEm uma segunda etapa livre de agitações e emoções, a expulsão de Allan Nyom, lateral-direito do Getafe, pode servir como um ponto interessante do jogo. A expectativa de um ataque mais fervoroso do Atlético não foi convertida em gol, mas a pressão da equipe visitante foi muito grande.