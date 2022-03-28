Atlético de Madrid pode ser o destino de Dybala na próxima temporada

O Atlético de Madrid é cotado como um dos possíveis destinos de Paulo Dybala para a próxima temporada, segundo o "Mundo Deportivo". O atacante de 28 anos está em fim de contrato com a Juventus e não irá renovar seu vínculo com o clube de Turim.Embora os colchoneros busquem um centroavante para substituir Luis Suárez no elenco, o nome do argentino não é descartado se as condições impostas forem favoráveis. Os espanhóis entendem que são a primeira opção do atacante de 28 anos.