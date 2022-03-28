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futebol

Atlético de Madrid pode ser o destino de Dybala na próxima temporada

Atacante da Juventus se empolga com a possibilidade de jogar sob comando de Simeone...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 11:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 11:09
O Atlético de Madrid é cotado como um dos possíveis destinos de Paulo Dybala para a próxima temporada, segundo o "Mundo Deportivo". O atacante de 28 anos está em fim de contrato com a Juventus e não irá renovar seu vínculo com o clube de Turim.Embora os colchoneros busquem um centroavante para substituir Luis Suárez no elenco, o nome do argentino não é descartado se as condições impostas forem favoráveis. Os espanhóis entendem que são a primeira opção do atacante de 28 anos.
> Veja a tabela da La Liga
Dybala está empolgado com a possibilidade de ser comandado por Diego Simeone. O meia Rodrigo De Paul, compatriota do camisa 10 da Velha Senhora, também incentiva o clube a contratar A Joia, embora o Atlético de Madrid tenha que dar o primeiro passo.
Apesar do interesse do atleta em jogar no clube colchonero, a Inter de Milão também está interessada na chegada do jogador. Dybala chegaria para assumir o lugar de Lautaro Martínez, caso a estrela da equipe nerazzurri decida explorar o mercado.
Crédito: DybalajáestevenamiradoAtléticodeMadridnopassado(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

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