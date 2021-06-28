Atlético de Madrid planeja usar Marcos Paulo em caso de saída

O Atlético de Madrid pensa em incorporar o atacante Marcos Paulo, de saída do Fluminense, no elenco principal na próxima temporada, segundo o jornal "As". No entanto, a presença do brasileiro pode depender da saída de Vitolo, que tem contrato até 2022 e pode deixar o campeão espanhol nesta janela de transferências.O extremo de 20 anos irá fazer a pré-temporada com o técnico Diego Simeone, mas o jovem não tem garantias de que fará parte do primeiro time e seu futuro será decidido pelo comandante argentino. O atleta não entre em campo pelo tricolor carioca desde o último dia 24 de janeiro e pode sentir a falta de ritmo nos primeiros trabalhos.