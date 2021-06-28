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futebol

Atlético de Madrid planeja usar Marcos Paulo em caso de saída

Jogador brasileiro contratado do Fluminense pode compor elenco principal do técnico Diego Simeone caso Vitolo opte por deixar o clube nesta janela de transferências...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 10:46

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 10:46
Crédito: Marcos Paulo é esperado para a pré-temporada com o Atlético de Madrid (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O Atlético de Madrid pensa em incorporar o atacante Marcos Paulo, de saída do Fluminense, no elenco principal na próxima temporada, segundo o jornal "As". No entanto, a presença do brasileiro pode depender da saída de Vitolo, que tem contrato até 2022 e pode deixar o campeão espanhol nesta janela de transferências.O extremo de 20 anos irá fazer a pré-temporada com o técnico Diego Simeone, mas o jovem não tem garantias de que fará parte do primeiro time e seu futuro será decidido pelo comandante argentino. O atleta não entre em campo pelo tricolor carioca desde o último dia 24 de janeiro e pode sentir a falta de ritmo nos primeiros trabalhos.
> Veja a tabela da Eurocopa
Algumas equipes da primeira divisão do Campeonato Espanhol, como Cádiz e Osasuna, já solicitaram um pedido para contratar o atleta por empréstimo para a próxima temporada. Enquanto isso, o Atlético de Madrid quer respeitar a decisão de Vitolo, que embora não tenha participado de muitos jogos na última campanha, está no clube desde 2017.
O técnico Diego Simeone gosta de trabalhar com jovens para que suas ideias sejam assimiladas o quanto antes. O argentino já deu oportunidades para João Félix e Ángel Correa. Com isso, Marcos Paulo, que tem contrato com os colchoneros até 2026, pode ter esperanças em vestir a camisa vermelha e branca na La Liga este ano.

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