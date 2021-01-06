Atlético de Madrid perde para time da terceira divisão e está eliminado da Copa do Rei

Crédito: Divulgação / Site oficial do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid está eliminado da Copa do Rei. Pelo segundo ano consecutivo, o time de Simeone é derrotado para uma equipe da terceira divisão e se despede do torneio precocemente. Nesta quarta-feira, os Colchoneros foram à Catalunha para visitar o Cornellà, perderam por 1 a 0 com gol de Jiménez e deixaram a competição ainda na terceira fase.

+ Veja a tabela da La LigaPoupando jogadores por conta da sequência pesada e do calendário apertado, o Atlético de Madrid foi surpreendido logo no início da partida. Logo aos seis minutos, Delgado cobrou falta na área e o zagueiro Adrián Jiménez apareceu na primeira trave para desviar e não dar chances ao goleiro Miguel San Roman.

A situação ficou pior logo em seguida, pois o zagueiro José María Jiménez, do Atléti, se machucou e foi substituído por Savic. Os Colchoneros se lançaram ao ataque, mas não conseguiram buscar o empate. No segundo tempo, Ricard Sánchez foi expulso e deixou o time de Simeone com um a menos, complicando ainda mais a vida de Simeone.

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