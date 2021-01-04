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futebol

Atlético de Madrid pensa na contratação de Willian José

Brasileiro é visto como substituto para Diego Costa, que rescindiu o contrato com os Colchoneros. Camisa 9 é a segunda opção do clube, após tentar Milik, do Napoli...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 14:37

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 14:37

Crédito: Reprodução / Twitter Willian José
Após a saída do atacante Diego Costa, o Atlético de Madrid decidiu que irá ao mercado de transferências em busca de um novo centroavante. O desejo inicial da equipe de Diego Simeone era contratar Arkadiusz Milik, do Napoli, mas o negócio não evoluiu. Assim, outro brasileiro está em pauta no time da capital.
+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o atacante Willian José, da Real Sociedad, é o alvo do Atlético de Madrid. Com a abertura da janela de inverno no mês de janeiro, o brasileiro pode receber uma proposta em breve.
+ Messi e +33: confira astros que já podem assinar pré-contrato com a virada do ano
Revelado no Grêmio Prudente, Willian José passou por clubes como São Paulo, Grêmio e Santos no Brasil, além de ter defendido o Real Madrid Castilla. O camisa 9 chegou à Real Sociedad em 2016, e desde então é um dos destaques. Na atual temporada, o brasileiro marcou quatro gols em 19 partidas.

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