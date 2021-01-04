Atlético de Madrid pensa na contratação de Willian José

Crédito: Reprodução / Twitter Willian José

Após a saída do atacante Diego Costa, o Atlético de Madrid decidiu que irá ao mercado de transferências em busca de um novo centroavante. O desejo inicial da equipe de Diego Simeone era contratar Arkadiusz Milik, do Napoli, mas o negócio não evoluiu. Assim, outro brasileiro está em pauta no time da capital.

+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o atacante Willian José, da Real Sociedad, é o alvo do Atlético de Madrid. Com a abertura da janela de inverno no mês de janeiro, o brasileiro pode receber uma proposta em breve.

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