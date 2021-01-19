Atlético de Madrid oferecerá proposta de renovação para Simeone

O Atlético de Madrid se prepara para oferecer um novo contrato a Diego Simeone. Com vínculo até 2022, o uruguaio estenderá seu vínculo por mais duas temporadas, conforme publica o "AS".

Desde 2012 no Atlético de Madrid, Simeone poderá completar 13 temporadas no comando do clube espanhol. No último contrato assinado, o comandante dos colchoneros se tornou o treinador mais bem pago do futebol mundial, com vencimentos na casa dos 32 milhões de euros por ano (cerca de R$ 205 milhões).Como treinador do Atlético de Madrid, Simeone conquistou uma vez o Campeonato Espanhol, uma Copa da Espanha, uma Supercopa da Espanha, duas Liga Europa e duas Supercopa da Uefa.