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futebol

Atlético de Madrid oferecerá proposta de renovação para Simeone

Com vínculo até 2022 com os colchoneros, treinador deve assinar até 2024. Desde 2012 no clube, o uruguaio pode completar 13 temporadas no comando da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 13:23

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 13:23

Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid se prepara para oferecer um novo contrato a Diego Simeone. Com vínculo até 2022, o uruguaio estenderá seu vínculo por mais duas temporadas, conforme publica o "AS".
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Desde 2012 no Atlético de Madrid, Simeone poderá completar 13 temporadas no comando do clube espanhol. No último contrato assinado, o comandante dos colchoneros se tornou o treinador mais bem pago do futebol mundial, com vencimentos na casa dos 32 milhões de euros por ano (cerca de R$ 205 milhões).Como treinador do Atlético de Madrid, Simeone conquistou uma vez o Campeonato Espanhol, uma Copa da Espanha, uma Supercopa da Espanha, duas Liga Europa e duas Supercopa da Uefa.

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