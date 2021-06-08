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Atlético de Madrid oferece Saúl Ñíguez ao Manchester City em troca por Bernardo Silva, diz jornal

Atleta colchonero quer sair do clube espanhol, e clube oferece troca para não se complicar no fair play financeiro. Jogador do Manchester City não tem permanência garantida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 13:51

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 13:51

Crédito: AFP; AFP
Após uma temporada onde alternou entre o time titular e o reserva, o meio-campista Saúl Ñíguez pode deixar o Atlético de Madrid. E de acordo com a imprensa britânica, o destino do atleta pode ser o Manchester City. Para isso, porém, os Colchoneros querem uma recompensa.
+ Eurocopa começa na próxima sexta-feira! veja os jogos e a tabela do torneio!De acordo com informações do jornal "The Times", a equipe da capital espanhola ofereceu Saúl ao time de Pep Guardiola em troca do meia-atacante Bernardo Silva. A intenção do Atléti é fazer a negociação sem custos para não comprometer o fair play financeiro.
Saúl, que está em uma lista de negociáveis do Atlético de Madrid, como informou o "El Larguero", tem o interesse de deixar o atual campeão espanhol. No lado inglês, Bernardo Silva também não tem sua permanência no Manchester City assegurada, como disse o "The Athletic".
+ Veja os 15 principais candidatos à artilharia da Eurocopa
Na atual temporada, Saúl fez 41 jogos, marcou apenas dois gols e deu uma assistência pelo Atlético de Madrid, enquanto Bernardo Silva esteve em campo em 45 partidas, com cinco gols marcados e nove assistências. Ambos foram campeões nacionais por suas equipes.

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