Atlético de Madrid oferece Saúl Ñíguez ao Manchester City em troca por Bernardo Silva, diz jornal

Crédito: AFP; AFP

Após uma temporada onde alternou entre o time titular e o reserva, o meio-campista Saúl Ñíguez pode deixar o Atlético de Madrid. E de acordo com a imprensa britânica, o destino do atleta pode ser o Manchester City. Para isso, porém, os Colchoneros querem uma recompensa.

+ Eurocopa começa na próxima sexta-feira! veja os jogos e a tabela do torneio!De acordo com informações do jornal "The Times", a equipe da capital espanhola ofereceu Saúl ao time de Pep Guardiola em troca do meia-atacante Bernardo Silva. A intenção do Atléti é fazer a negociação sem custos para não comprometer o fair play financeiro.

Saúl, que está em uma lista de negociáveis do Atlético de Madrid, como informou o "El Larguero", tem o interesse de deixar o atual campeão espanhol. No lado inglês, Bernardo Silva também não tem sua permanência no Manchester City assegurada, como disse o "The Athletic".

+ Veja os 15 principais candidatos à artilharia da Eurocopa