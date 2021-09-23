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futebol

Atlético de Madrid monitora situação de Lacazette no Arsenal

Atacante francês encerra seu vínculo com o clube inglês em 2022 e segue sem renovar contrato. Atleta pode deixar os Gunners sem custos ao final desta temporada...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 14:36

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 14:36
Crédito: Lacazette pode estar próximo de saída do Arsenal (FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
O Atlético de Madrid monitora o impasse entre o atacante Lacazette e o Arsenal, segundo o portal "Le10Sport". O atleta francês tem contrato com os Gunners até 2022 e pode deixar o clube inglês sem custos ao final desta temporada.O diário francês indica que o clube espanhol possui uma boa relação com os representantes do centroavante francês. Por outro lado, as conversas entre o Arsenal e o veterano de 30 anos não seguem bem e tudo indica uma provável saída do jogador da Inglaterra.
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Lacazette esteve próximo de um acerto com o Atlético de Madrid em 2017, mas a contratação não se materializou por conta de uma punição da Fifa ao clube colchonero, que ficou banido de se movimentar na janela de transferências daquele período.
Desde então, o atacante segue sendo especulado na equipe de Diego Simeone. O atleta não é tratado como prioridade por Mikel Arteta nos Gunners e pode se juntar a Luis Suárez, Antoine Griezmann e Matheus Cunha a partir da próxima temporada.

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