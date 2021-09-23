Atlético de Madrid monitora situação de Lacazette no Arsenal

Crédito: Lacazette pode estar próximo de saída do Arsenal (FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP

O Atlético de Madrid monitora o impasse entre o atacante Lacazette e o Arsenal, segundo o portal "Le10Sport". O atleta francês tem contrato com os Gunners até 2022 e pode deixar o clube inglês sem custos ao final desta temporada.O diário francês indica que o clube espanhol possui uma boa relação com os representantes do centroavante francês. Por outro lado, as conversas entre o Arsenal e o veterano de 30 anos não seguem bem e tudo indica uma provável saída do jogador da Inglaterra.

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Lacazette esteve próximo de um acerto com o Atlético de Madrid em 2017, mas a contratação não se materializou por conta de uma punição da Fifa ao clube colchonero, que ficou banido de se movimentar na janela de transferências daquele período.