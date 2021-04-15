Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético de Madrid mira Brozovic e Bentancur para o lugar de Saúl

Meio-campista deve deixar os colchoneros na próxima janela de transferências...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 11:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 11:54
Crédito: AFP
O Atlético de Madrid já começa a pensar em substitutos para a possível saída de Saúl Ñíguez, que não deve continuar na equipe para a próxima temporada. Rumores da Itália apontam que Marcelo Brozovic, da Inter de Milão, e Rodrigo Bentancur, da Juventus, são os alvos do clube colchonero.
VEJA A TABELA DE LA LIGAA situação dos dois jogadores é diferente: enquanto Brozovic é titular absoluto no esquema de Conte, Bentancur perdeu espaço na Velha Senhora.
Na atual temporada, o uruguaio atuou em 37 partidas, não marcou nenhuma vez, mas deu quatro assistências. O croata, por outro lado, soma 35 jogos, um gol e sete passes para tentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados