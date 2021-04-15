Atlético de Madrid mira Brozovic e Bentancur para o lugar de Saúl

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O Atlético de Madrid já começa a pensar em substitutos para a possível saída de Saúl Ñíguez, que não deve continuar na equipe para a próxima temporada. Rumores da Itália apontam que Marcelo Brozovic, da Inter de Milão, e Rodrigo Bentancur, da Juventus, são os alvos do clube colchonero.

VEJA A TABELA DE LA LIGAA situação dos dois jogadores é diferente: enquanto Brozovic é titular absoluto no esquema de Conte, Bentancur perdeu espaço na Velha Senhora.