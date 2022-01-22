Atlético de Madrid leva 2 a 0, mas vira sobre o Valencia nos acréscimos do jogo e vence no Espanhol

Aúpa, Atléti. Neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebeu o Valencia e o time colchonero venceu por 3 a 2 no Estádio Wanda Metropolitano, em uma virada espetacular. Musah e Hugo Duro marcaram para os visitantes, mas Matheus Cunha, Correa e Hermoso viraram no fim.
CONTRA-ATAQUEFora de casa, o Valencia abriu o placar aos 25 minutos em rápido contra-ataque. O português Gonçalo Guedes iniciou a jogada, tocou para Yunus Musah, que encarou a marcação e bateu no canto do goleiro Oblak para fazer o primeira da partida no Wanda Metropolitano.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
MAIS UMAinda na etapa inicial, o Valencia conseguiu ampliar o marcador para ir para o intervalo vencendo por 2 a 0. Aos 44 minutos, Toni Lato entregou para Hugo Duro dentro da área e o camisa 19 bateu na saída do arqueiro colchonero para deixar o times dos Morcegos em vantagem confortável.
DEDO DO TÉCNICOPrecisando do resultado, o Atlético de Madrid se lançou ao ataque no segundo tempo e o técnico Diego Simeone colocou o brasileiro Matheus Cunha. Em menos de dez minutos em campo, o camisa 19 aproveitou chance após cobrança de escanteio e mandou para o gol para diminuir.
VIRADA NO FIMQuando a vitória do Valencia parecia definida, o Atlético de Madrid foi valente e buscou a virada. Aos 44, Carrasco cruzou para Suárez, que dividiu com o goleiro. Correa pegou o rebote e empatou. Nos acréscimos, Matheus Cunha invadiu a área, bateu cruzado e a bola sobrou para Hermoso virar.
+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na Europa
SEQUÊNCIAO Campeonato Espanhol agora será paralisado para a Data-Fifa e volta daqui a duas semanas. No dia 6 de fevereiro, o Atlético de Madrid tem duelo contra o Barcelona. Um dia antes, o Valencia enfrenta a Real Sociedad. Antes, porém, no dia 2, os valencianos encaram o Cádiz pela Copa do Rei.