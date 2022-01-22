Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Atlético de Madrid leva 2 a 0, mas vira sobre o Valencia nos acréscimos do jogo e vence no Espanhol

Time valenciano é letal nos 45 minutos iniciais, mas Colchoneros conseguem reação histórica diante de seu torcedor para garantir mais três pontos na tabela de classificação...
LanceNet

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 19:05

Aúpa, Atléti. Neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebeu o Valencia e o time colchonero venceu por 3 a 2 no Estádio Wanda Metropolitano, em uma virada espetacular. Musah e Hugo Duro marcaram para os visitantes, mas Matheus Cunha, Correa e Hermoso viraram no fim.
CONTRA-ATAQUEFora de casa, o Valencia abriu o placar aos 25 minutos em rápido contra-ataque. O português Gonçalo Guedes iniciou a jogada, tocou para Yunus Musah, que encarou a marcação e bateu no canto do goleiro Oblak para fazer o primeira da partida no Wanda Metropolitano.
MAIS UMAinda na etapa inicial, o Valencia conseguiu ampliar o marcador para ir para o intervalo vencendo por 2 a 0. Aos 44 minutos, Toni Lato entregou para Hugo Duro dentro da área e o camisa 19 bateu na saída do arqueiro colchonero para deixar o times dos Morcegos em vantagem confortável.
DEDO DO TÉCNICOPrecisando do resultado, o Atlético de Madrid se lançou ao ataque no segundo tempo e o técnico Diego Simeone colocou o brasileiro Matheus Cunha. Em menos de dez minutos em campo, o camisa 19 aproveitou chance após cobrança de escanteio e mandou para o gol para diminuir.
VIRADA NO FIMQuando a vitória do Valencia parecia definida, o Atlético de Madrid foi valente e buscou a virada. Aos 44, Carrasco cruzou para Suárez, que dividiu com o goleiro. Correa pegou o rebote e empatou. Nos acréscimos, Matheus Cunha invadiu a área, bateu cruzado e a bola sobrou para Hermoso virar.
SEQUÊNCIA​O Campeonato Espanhol agora será paralisado para a Data-Fifa e volta daqui a duas semanas. No dia 6 de fevereiro, o Atlético de Madrid tem duelo contra o Barcelona. Um dia antes, o Valencia enfrenta a Real Sociedad. Antes, porém, no dia 2, os valencianos encaram o Cádiz pela Copa do Rei.
Crédito: Hermoso garantiu vitória do Atlético de Madrid aos 47 do segundo tempo (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados