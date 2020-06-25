Atlético de Madrid, Juventus e PSG entram na briga por Allan, do Napoli

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Allan não deve permanecer no Napoli na próxima temporada. O "Tuttosport" informa que o Atlético de Madrid é o principal interessado no jogador e estaria disposto a pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões), mas os italianos querem mais dinheiro.

A Juventus e o PSG também entraram na briga pelo brasileiro. A presença de Sarri na Velha Senhora é um ponto importante, mas o meio-campista está dando prioridade a outra competição que não seja o Campeonato Italiano.