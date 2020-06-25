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futebol

Atlético de Madrid, Juventus e PSG entram na briga por Allan, do Napoli

Meio-campista brasileiro é disputado por clubes gigantes
da Europa e pode deixar a equipe italiana na próxima temporada...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 18:19
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Allan não deve permanecer no Napoli na próxima temporada. O "Tuttosport" informa que o Atlético de Madrid é o principal interessado no jogador e estaria disposto a pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões), mas os italianos querem mais dinheiro.
A Juventus e o PSG também entraram na briga pelo brasileiro. A presença de Sarri na Velha Senhora é um ponto importante, mas o meio-campista está dando prioridade a outra competição que não seja o Campeonato Italiano.
Na atual temporada, Allan participou de 27 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.E MAIS:Fifa anuncia início das eliminatórias para Copa de 2022 em setembro; estreia será só para América do Sul e EuropaManchester United e Fred conversam sobre renovação de contrato do meiaBundesliga estuda volta dos torcedores nos estádiosBrasileiro no Kairat FC dá boas vindas a Vagner Love e garante: 'É clube de primeiro mundo'Possíveis valores da ida de Arthur para Juventus são divulgadosJuventus recebe Lecce e busca arrancar para o título do ItalianoJuventus entra na briga por Pierre-Emerick Aubameyang E MAIS:

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