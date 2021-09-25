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Atlético de Madrid joga mal e perde para o Alavés pela La Liga

Equipe de Diego Simeone saiu atrás do placar no início da primeira etapa após gol de Laguardia em cobrança de escanteio e sofreu muitos sustos na segunda etapa...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 10:52

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 10:52
Crédito: Atlético de Madrid tropeçou diante do Alavés fora de casa pelo Campeonato Espanhol (Divulgação/Twitter Atlético
O Atlético de Madrid vacilou e perdeu fora de casa para o Alavés por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol. Com a derrota, a equipe de Diego Simeone pode ver o Real Madrid se isolar ainda mais na liderança da La Liga, enquanto o clube basco conquistou sua primeira vitória na competição com gol de Laguardia.SEM CRIATIVIDADELogo aos quatro minutos da partida, o Alavés saiu na frente com Laguardia marcando de cabeça após cobrança de escanteio. O Atlético de Madrid não mostrou criatividade na partida e a melhor chance surgiu aos 26 minutos com Llorente aproveitando corte errado da zaga da equipe mandante, mas finalizando pela linha de fundo.
> Veja a tabela da La Liga
QUE SUSTONa segunda etapa, o Alavés teve uma grande chance com Loum fazendo jogada individual, infiltrando dentro da área do Atlético de Madrid, mas finalizando por cima do gol. Aos 24, os colchoneros tiveram boa oportunidade com Correa limpando a marcação da defesa adversária e batendo rasteiro para defesa de Pacheco.
ISSO NÃO PODEAos 35 minutos, RIoja fez grande jogada para o Alavés pelo lado esquerdo, encontrou Pina livre na marca do pênalti, mas o meia desperdiçou mais uma grande chance para a equipe mandante. O Atlético de Madrid seguiu sem forças para reagir e saiu de campo sem pontuar.

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