Atlético de Madrid joga mal e perde para o Alavés pela La Liga

Crédito: Atlético de Madrid tropeçou diante do Alavés fora de casa pelo Campeonato Espanhol (Divulgação/Twitter Atlético

O Atlético de Madrid vacilou e perdeu fora de casa para o Alavés por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol. Com a derrota, a equipe de Diego Simeone pode ver o Real Madrid se isolar ainda mais na liderança da La Liga, enquanto o clube basco conquistou sua primeira vitória na competição com gol de Laguardia.SEM CRIATIVIDADELogo aos quatro minutos da partida, o Alavés saiu na frente com Laguardia marcando de cabeça após cobrança de escanteio. O Atlético de Madrid não mostrou criatividade na partida e a melhor chance surgiu aos 26 minutos com Llorente aproveitando corte errado da zaga da equipe mandante, mas finalizando pela linha de fundo.

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QUE SUSTONa segunda etapa, o Alavés teve uma grande chance com Loum fazendo jogada individual, infiltrando dentro da área do Atlético de Madrid, mas finalizando por cima do gol. Aos 24, os colchoneros tiveram boa oportunidade com Correa limpando a marcação da defesa adversária e batendo rasteiro para defesa de Pacheco.