Atlético de Madrid joga mal e perde em casa para o Levante, lanterna de La Liga

O Campeonato Espanhol viu uma zebra gigantesca. Em jogo adiado pela 21ª rodada, Atlético de Madrid perdeu em casa por 1 a 0 para o lanterna Levante. Os comandados de Diego Simeone seguem em quinto lugar em La Liga e perderam a oportunidade de ultrapassar o Barcelona na tabela. O Levante é o último e conseguiu apenas sua segunda vitória na competição.UM ATLÉTICO DE MADRID MENOS ATIVOO Atleti teve menos ações durante os primeiros minutos do primeiro tempo e viu ante ter mais a bola e fazer mais finalizações durante os primeiros 15 minutos de jogo e saia jogando em seu próprio campo sob pressão dos visitantes. Com 21 minutos, Giménez furou no campo de defesa e De Frutos ficou cara a cara com Oblak, mas o goleiro esloveno fez bela defesa.

A ZEBRAAos 8 minutos do segundo tempo, a boa atuação do Levante gerou resultado. De Frutos fez boa jogada pelo meio e tocou nas costas para Melero, que bateu forte para abrir o placar. Minutos depois um toque de mão dentro da área do Levante resultou em um pênalti para o Atleti, mas o árbitro anulou a penalidade graças ao VAR, que apontou impedimento. Após o gol, o Atlético conseguiu acordar no jogo e criar mais e finalizar. Ainda assim, o Levante levou perigo ao arco colchonero. Aos 19 minutos, De Frutos recebeu na entrada da área e mandou um chutaço, obrigando Oblak a fazer outra bela defesa.

MAIS CHANCES PERDIDAS NO FIMOs Colchoneros buscavam o empate a todo custo e aos 45 do segundo tempo, após cruzamento na área, Renan Lodi cabeceou para fora da meta. Durante os sete minutos de acréscimos, o time da casa apostou todo o tempo em cruzamentos e chegou a ter um gol de bicicleta de Correa anulado após falta. O Levante ainda acertou uma bola no travessão após chute de muito longe de Malsa. No fim, o lanterna conquistou os três pontos diante do Atleti fora de casa.

SEQUÊNCIAO Atlético de Madrid volta a jogar no sábado, contra o Osasuna em La Liga, às 12h15. Também pelo Espanhol, o Levante visita o Celta de Vigo, na próxima segunda, às 17h.