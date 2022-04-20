Atlético de Madrid fica no empate sem gols com o Granada pela La Liga

O Atlético de Madrid ficou no empate sem gols com o Granada nesta quarta-feira pela 33ª rodada da La Liga. Os Colchoneros dominaram a posse de bola, mas não tiveram objetividade para concluir as jogadas. Com o resultado, a equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Barcelona e Sevilla ao fim da rodada.> Veja a tabela da La Liga

SEM PERIGOO Atlético de Madrid começou ditando o ritmo de jogo, ficou com a posse de bola, mas pouco soube o que fazer. Os colchoneros chegaram ao ataque, mas sem objetividade. A primeira e única chance real de gol da etapa inicial veio somente aos 20 minutos, com um chute fraco de De Paul nas mãos do goleiro Luís Maximiano.

DEFESA SÓLIDAO Granada apresentou bastante dificuldade de criação. Muito disso por conta da defesa sólida do Atlético de Madrid. A equipe não conseguiu chegar em boas condições ao ataque devido aos erros de passe no meio de campo.

TABELACom o empate, o Atlético de Madrid avançou para a segunda colocação, mas está somente um ponto à frente do Barcelona, que tem dois jogos a menos. As duas equipes lutam pela permanência do G4 para garantir uma classificação à Champions League. Enquanto isso, o Granada somou apenas um ponto e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.