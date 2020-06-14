Atlético de Madrid fica apenas no empate diante do Athletic Bilbao no retorno do Campeonato Espanhol

Crédito: Atlético de Madrid fica apenas no empate diante do Bilbao - AFP

Neste domingo, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1, em San Mamés, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, na partida que marcou a retomada das equipes na LaLiga após a paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Muniain marcou para os donos da casa e Diego Costa descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de dar um salto na tabela e permaneceu em sexto lugar no Campeonato com 46 pontos, fora da zona de classificação da Liga dos Campeões. A equipe comandada por Simeone volta aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Osasuna, fora de casa. Pelo lado do Bilbao, a equipe permaneceu em décimo lugar com 38 pontos e também volta a jogar na próxima quarta-feira, diante do Eibar, fora de casa.

O JOGOA partida começou com as equipes se estudando e com poucas oportunidades de gol. Os gols vieram na reta final da etapa, com o Athletic abrindo o placar após pressionar. Aos 32 minutos, Muniain cruzou na área para Yeray, que cabeceou de costas, obrigando Oblak a fazer uma grande defesa.

Em uma bela jogada do time da casa, o placar foi inaugurado. Aos 36, Iñaki Williams apareceu pela ponta direita e inverteu totalmente o jogo para Berchiche na esquerda. O lateral cruzou rasteiro para Muniain, que chegou batendo de primeira com a parte externa do pé e mandou para o fundo do gol. A resposta do Atlético de Madrid não demorou. Aos 38, Renan Lodi tentou pela esquerda, a zaga do Bilbao saiu jogando mal e entregou a bola nos pés do de Koke. O meia achou um belo passe para Diego Costa e o brasileiro não desperdiçou.