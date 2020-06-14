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Atlético de Madrid fica apenas no empate diante do Athletic Bilbao no retorno do Campeonato Espanhol

Em jogo com poucas oportunidades de gol, equipe de Simeone perde oportunidade de dar salto na tabela e fica distante da zona de classificação para Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 14:06

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 14:06

Crédito: Atlético de Madrid fica apenas no empate diante do Bilbao - AFP
Neste domingo, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1, em San Mamés, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, na partida que marcou a retomada das equipes na LaLiga após a paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Muniain marcou para os donos da casa e Diego Costa descontou para os visitantes.
Com o resultado, o Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de dar um salto na tabela e permaneceu em sexto lugar no Campeonato com 46 pontos, fora da zona de classificação da Liga dos Campeões. A equipe comandada por Simeone volta aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Osasuna, fora de casa. Pelo lado do Bilbao, a equipe permaneceu em décimo lugar com 38 pontos e também volta a jogar na próxima quarta-feira, diante do Eibar, fora de casa.
O JOGOA partida começou com as equipes se estudando e com poucas oportunidades de gol. Os gols vieram na reta final da etapa, com o Athletic abrindo o placar após pressionar. Aos 32 minutos, Muniain cruzou na área para Yeray, que cabeceou de costas, obrigando Oblak a fazer uma grande defesa.
Em uma bela jogada do time da casa, o placar foi inaugurado. Aos 36, Iñaki Williams apareceu pela ponta direita e inverteu totalmente o jogo para Berchiche na esquerda. O lateral cruzou rasteiro para Muniain, que chegou batendo de primeira com a parte externa do pé e mandou para o fundo do gol. A resposta do Atlético de Madrid não demorou. Aos 38, Renan Lodi tentou pela esquerda, a zaga do Bilbao saiu jogando mal e entregou a bola nos pés do de Koke. O meia achou um belo passe para Diego Costa e o brasileiro não desperdiçou.
Após um fim de primeiro tempo movimentado, a segunda etapa não teve grandes emoções. O Atlético de Madrid era mais ofensivo e o Bilbao buscava os contra-ataques. Apesar de ter a bola, o Atlético assustou pouco a meta dos donos da casa. Aos 24, Renan Lodi cruzou rasteiro, com força, o goleiro Simón espalmou e, no rebote, Koke tentou de primeira, mas o goleiro do Bilbao apareceu novamente para garantir o empate até o fim da partida. E MAIS:

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