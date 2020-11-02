Atlético de Madrid está próximo de acerto com meia Kondogbia

O Atlético de Madrid está próximo de acertar a contratação do meio-campista Kondogbia para suprir a saída de Thomas Partey, segundo o diário “Las Províncias”. O valor da operação ainda não está claro, pois os colchoneros querem pagar 12 milhões de euros (R$ 80 milhões), sendo parte em variáveis, enquanto o Valencia quer receber 20 milhões de euros (R4 134 milhões).
A atual equipe do francês também quer entre 10% e 15% do valor de uma possível venda no futuro do jogador, de acordo com o jornalista Juan Carlos Valdecabres. Apesar disso, Kondogbia foi flagrado em Madri no último domingo para assinar contrato com o novo clube e o atleta também deve melhorar seu salário.
O camisa seis tinha contrato até 2022, mas já não foi relacionado pelo técnico Javi García para a partida do Valencia no último domingo contra o Getafe. Por conta da perda de Partey, o Atlético de Madrid tem permissão para contratar um atleta sem clube ou de algum time da La Liga até o próximo dia cinco.