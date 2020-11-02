Atlético de Madrid está próximo de acerto com meia Kondogbia

Crédito: Kindogbia está próximo de ser novo reforço do Atlético de Madrid (Divulgação/Valencia

O Atlético de Madrid está próximo de acertar a contratação do meio-campista Kondogbia para suprir a saída de Thomas Partey, segundo o diário “Las Províncias”. O valor da operação ainda não está claro, pois os colchoneros querem pagar 12 milhões de euros (R$ 80 milhões), sendo parte em variáveis, enquanto o Valencia quer receber 20 milhões de euros (R4 134 milhões).

A atual equipe do francês também quer entre 10% e 15% do valor de uma possível venda no futuro do jogador, de acordo com o jornalista Juan Carlos Valdecabres. Apesar disso, Kondogbia foi flagrado em Madri no último domingo para assinar contrato com o novo clube e o atleta também deve melhorar seu salário.