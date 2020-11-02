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futebol

Atlético de Madrid está próximo de acerto com meia Kondogbia

Jogador já está em Madri para assinar contrato, apesar de ter vínculo com Valencia até 2022. Valores do acordo ainda geram dúvidas na imprensa espanhola...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 08:51

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 08:51

Crédito: Kindogbia está próximo de ser novo reforço do Atlético de Madrid (Divulgação/Valencia
O Atlético de Madrid está próximo de acertar a contratação do meio-campista Kondogbia para suprir a saída de Thomas Partey, segundo o diário “Las Províncias”. O valor da operação ainda não está claro, pois os colchoneros querem pagar 12 milhões de euros (R$ 80 milhões), sendo parte em variáveis, enquanto o Valencia quer receber 20 milhões de euros (R4 134 milhões).
A atual equipe do francês também quer entre 10% e 15% do valor de uma possível venda no futuro do jogador, de acordo com o jornalista Juan Carlos Valdecabres. Apesar disso, Kondogbia foi flagrado em Madri no último domingo para assinar contrato com o novo clube e o atleta também deve melhorar seu salário.
O camisa seis tinha contrato até 2022, mas já não foi relacionado pelo técnico Javi García para a partida do Valencia no último domingo contra o Getafe. Por conta da perda de Partey, o Atlético de Madrid tem permissão para contratar um atleta sem clube ou de algum time da La Liga até o próximo dia cinco.

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