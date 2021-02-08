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Atlético de Madrid está interessado na contratação de André Silva

Atacante português é o vice-artilheiro da Bundesliga com 17 gols em 19 jogos, atrás apenas de Lewandowski. Centroavante é especulado para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 13:43

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 13:43

Crédito: André Silva tem contrato com o Frankfurt até 2023 (Divulgação/Eintracht Frankfurt
O Atlético de Madrid está interessado na contratação do atacante André Silva, do Frankfurt, segundo o “Bild”. O clube alemão abriria mão do português por cerca de 30 milhões de libras (R$ 194 milhões), enquanto os colchoneros visam a chegada do vice-artilheiro da Bundesliga para a próxima temporada.O atleta de 25 anos poderia suprir a recente saída de Diego Costa e pode se tornar o principal homem de frente do clube após a saída de Luis Suárez. Apesar do contrato até 2022, o uruguaio está com 34 anos e está na reta final de sua carreira, enquanto André Silva vive o melhor momento como profissional.
> Veja a tabela da La Liga
O camisa 33, revelado pelo Porto, já jogou também no Milan e teve uma experiência no futebol espanhol quando vestiu a camisa do Sevilla durante a temporada 2018/2019. No entanto, o centroavante teve uma passagem discreta e reencontrou o bom futebol quando chegou na Alemanha na última época.

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