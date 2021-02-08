Atlético de Madrid está interessado na contratação de André Silva

O Atlético de Madrid está interessado na contratação do atacante André Silva, do Frankfurt, segundo o “Bild”. O clube alemão abriria mão do português por cerca de 30 milhões de libras (R$ 194 milhões), enquanto os colchoneros visam a chegada do vice-artilheiro da Bundesliga para a próxima temporada.O atleta de 25 anos poderia suprir a recente saída de Diego Costa e pode se tornar o principal homem de frente do clube após a saída de Luis Suárez. Apesar do contrato até 2022, o uruguaio está com 34 anos e está na reta final de sua carreira, enquanto André Silva vive o melhor momento como profissional.