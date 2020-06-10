Atlético de Madrid está disposto a ceder Wanda Metropolitano ao Real

Crédito: Divulgação

Apesar da rivalidade existente dentro de campo, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, disponibilizou o Estádio Wanda Metropolitano para o Real Madrid, uma vez que o Santiago Bernabéu está fechado por conta de obras. O pronunciamento foi dado em um ato com o prefeito de Madri e torcedor colchonero, José Luis Martínez-Almeida.

- Emprestar o Wanda? Vou até tirar a minha máscara para responder. Ninguém duvide que estamos a disposição do Real Madrid.

Um dos principais pontos desse contexto seria a questão da presença dos torcedores. Embora os merengues já tenham dito que querem jogar no Estádio Alfredo Di Stéfano sem torcida até o final da temporada, vozes nos bastidores acreditam que jogar no rival poderia colocar o gigante espanhol em pé de igualdade com os adversários.