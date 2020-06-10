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Atlético de Madrid está disposto a ceder Wanda Metropolitano ao Real

Enrique Cerezo, presidente colchonero, disse que está a disposição do clube merengue. Bastidores do Real Madrid pensam na possibilidade de jogar com torcedores no local...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 13:59

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 13:59

Crédito: Divulgação
Apesar da rivalidade existente dentro de campo, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, disponibilizou o Estádio Wanda Metropolitano para o Real Madrid, uma vez que o Santiago Bernabéu está fechado por conta de obras. O pronunciamento foi dado em um ato com o prefeito de Madri e torcedor colchonero, José Luis Martínez-Almeida.
- Emprestar o Wanda? Vou até tirar a minha máscara para responder. Ninguém duvide que estamos a disposição do Real Madrid.
Um dos principais pontos desse contexto seria a questão da presença dos torcedores. Embora os merengues já tenham dito que querem jogar no Estádio Alfredo Di Stéfano sem torcida até o final da temporada, vozes nos bastidores acreditam que jogar no rival poderia colocar o gigante espanhol em pé de igualdade com os adversários.
O governo espanhol, através do primeiro-ministro Pedro Sánchez, disse no último final de semana que não haveria condições de ter torcedores em uns estádios e não em outros e que uma medida homogênea deveria ser tomada. As equipes pressionam para que os fãs possam frequentar os locais de jogo a partir do próximo dia 29.E MAIS:Clássico entre Everton e Liverpool será jogado no Goodison ParkReal planeja jogos sem público mesmo que haja liberação do governoBayer Leverkusen confia na permaência de Kai HavertzZagueiro do Barça elogia pré-temporada e acredita em doblete E MAIS:

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