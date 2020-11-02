Atlético de Madrid enfrenta o Lokomotiv Moscou em duelo que pode valer o segundo lugar do grupo

Um duelo que vale muito: o Atlético de Madrid viajou para a Rússia, onde enfrentará, nesta terça-feira (3), o Lokomotiv Moscou, às 14h55 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Se alguém sair vitorioso, pode assumir a vice-liderança do Grupo A.BOA RECUPERAÇÃOApós ser goleado pelo Bayern de Munique na primeira rodada, o Atlético de Madrid conseguiu se recuperar e, em casa, venceu o Salzburg por 3 a 2. Agora, mais três pontos ajudariam muito o caminho da equipe espanhola.
AINDA NÃO VENCEUO Lokomotiv Moscou ainda não conseguiu vencer na Liga dos Campeões. Após uma boa partida contra o Bayern de Munique na última rodada, os russos acabaram saindo derrotados por 2 a 1. Em casa, buscam seu primeiro triunfo para embolar ainda mais o grupo.
FALA, PROFESSOR- Estamos diante de uma equipe muito competitiva. Os registros dos últimos 14 jogos falam por si. As derrotas sofridas não foram por margem de mais de um gol. Isso fala de uma equipe que sabe competir e que sempre a aproxima de vencer os jogos. Vamos tentar levar o jogo onde nos sentirmos mais confortáveis - disse Simeone sobre o Lokomotiv.