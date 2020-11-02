Atlético de Madrid enfrenta o Lokomotiv Moscou em duelo que pode valer o segundo lugar do grupo

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Um duelo que vale muito: o Atlético de Madrid viajou para a Rússia, onde enfrentará, nesta terça-feira (3), o Lokomotiv Moscou, às 14h55 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Se alguém sair vitorioso, pode assumir a vice-liderança do Grupo A.BOA RECUPERAÇÃOApós ser goleado pelo Bayern de Munique na primeira rodada, o Atlético de Madrid conseguiu se recuperar e, em casa, venceu o Salzburg por 3 a 2. Agora, mais três pontos ajudariam muito o caminho da equipe espanhola.

AINDA NÃO VENCEUO Lokomotiv Moscou ainda não conseguiu vencer na Liga dos Campeões. Após uma boa partida contra o Bayern de Munique na última rodada, os russos acabaram saindo derrotados por 2 a 1. Em casa, buscam seu primeiro triunfo para embolar ainda mais o grupo.