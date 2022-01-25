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futebol

Atlético de Madrid encontra substituto de Luis Suárez

Lucas Boyé, atacante do Elche, está na mira da equipe colchonera para a próxima temporada. Contrato do centroavante uruguaio se encerra nos próximos meses...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 12:00
O Atlético de Madrid acredita que Lucas Boyé, atacante do Elche, é o substituto para Luis Suárez na próxima temporada, segundo o "As". O argentino tem contrato com o clube espanhol até 2024, uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) e já teve o nome ventilado no Barcelona.Christian Bragarnik, proprietário do Elche, não tem interesse em ouvir ofertar pelo camisa nove nesta janela de janeiro. Francisco Rodríguez, comandante da equipe, também não quer perder sua referência após Benedetto acertar seu retorno ao Boca Juniors na última semana.
> Veja a tabela da La Liga
Caso o Elche, que ocupa a 15ª colocação, seja rebaixado no Campeonato Espanhol, a multa rescisória de Boyé passaria a custar apenas 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões). Por conta disso, o Atlético de Madrid não vê necessidade em contratar o atleta neste momento.
Em sua segunda temporada com a camisa do clube espanhol, o centrovante argentino tem sido o grande destaque do elenco com sete gols marcados e duas assistências distrbuídas em 17 partidas realizadas na La Liga. Por outro lado, Suárez encerra seu contrato nos próximos meses e não deve seguir no plantel de Diego SImeone.
Crédito: LucasBoyéestánamiradoAtléticodeMadrid(Foto:Reprodução/Twitter/@elchecf

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