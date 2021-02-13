Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético de Madrid encontra dificuldades, mas vence Granada

Com partida discreta de Suárez, equipe de Simeone contou com gols de Llorente e Correa para chegar aos 54 pontos e se manter na briga pelo título do Campeonato Espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2021 às 11:53

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 11:53

Crédito: Llorente foi o responsável por abrir o placar do jogo (JORGE GUERRERO / AFP
O Atlético de Madrid conquistou uma importante vitória fora de casa contra o Granada por 2 a 1. Apesar das dificuldades na criação e sofrer gol pela terceira rodada seguida, Llorente e e Correa garantiram os três pontos e a equipe de Simeone segue na ponta em busca do título do Campeonato Espanhol.UMA CHANCEApesar de ter tido um início forte, o Atlético de Madrid não conseguiu impor sua superioridade técnica no campo. A melhor chance do primeiro tempo aconteceu somente aos 29 minutos com Luis Suárez recebendo bola dentro da área e finalizando cruzado para boa defesa de Rui Silva. Após o lance, o time de Simeone pouco criou.
> Veja a tabela da La Liga
ESQUENTOUApós o início morno na segunda etapa, Llorente recebeu passe na entrada da área aos 17 minutos, cortou a defesa para o meio e finalizou no cantinho de Rui Silva para abrir o placar do jogo. A resposta do Granada veio aos 20 com Herrera empatando a partida após aproveitar cruzamento rasteiro e chutar com desvio na zaga do Atlético para matar as chances de Oblak.
MESMA MOEDAMesmo com dificuldades em criar boas oportunidades de gol, o Atlético conseguiu chegar ao segundo tento aos 29 minutos minutos. Correa recebeu passe pelo lado direito da área, limpou a marcação, finalizou e contou com desvio nos pés de Vallejo para encobrir o goleiro adversário e colocar os líderes na frente do marcador novamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados