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futebol

Atlético de Madrid encara o Valencia buscando a liderança da La Liga

Com o melhor aproveitamento no Campeonato Espanhol, mas ainda fora da liderança, equipe de Simeone é o único time invicto da competição...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 13:33

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 13:33
Crédito: Atlético de Madrid quer a vitória após a empate na Champions - GABRIEL BOUYS / AFP
Neste sábado, o Valencia recebe o Atlético de Madrid pela 11º rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá início às 12h15, no estádio Mestalla, em Valência.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL
Time com melhor aproveitamento no Campeonato Espanhol, mas ainda fora da liderança, o Atlético de Madrid é o único time invicto da competição. Foram seis vitórias e dois empates. Atual vice-líder da La Liga, com 20 pontos e dois jogos a menos, o time quer a vitória para colar no líder Real Sociedad, que soma 23 pontos.
A equipe de Simeone quer dar uma resposta ao torcedor após ter ficado apenas no empate sem gols diante do limitado Lokomotiv Moscou, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões.
O Valencia é o atual nono colocado com 12 pontos conquistados no Campeonato Espanhol. A equipe somou pontos nos últimos três jogos e está crescendo na La Liga.

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