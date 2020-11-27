Atlético de Madrid encara o Valencia buscando a liderança da La Liga

Neste sábado, o Valencia recebe o Atlético de Madrid pela 11º rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá início às 12h15, no estádio Mestalla, em Valência.
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Time com melhor aproveitamento no Campeonato Espanhol, mas ainda fora da liderança, o Atlético de Madrid é o único time invicto da competição. Foram seis vitórias e dois empates. Atual vice-líder da La Liga, com 20 pontos e dois jogos a menos, o time quer a vitória para colar no líder Real Sociedad, que soma 23 pontos.
A equipe de Simeone quer dar uma resposta ao torcedor após ter ficado apenas no empate sem gols diante do limitado Lokomotiv Moscou, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões.
O Valencia é o atual nono colocado com 12 pontos conquistados no Campeonato Espanhol. A equipe somou pontos nos últimos três jogos e está crescendo na La Liga.