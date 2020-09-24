Atlético de Madrid empresta lateral Santiago Arias ao Bayer Leverkusen

O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira (24) que emprestou o colombiano Santiago Arias, de 28 anos, ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. O lateral-direito permanece no clube alemão até o fim da temporada.Arias, que atua pela seleção da Colômbia, usará a camisa 2 no novo clube. Além do empréstimo, ainda há uma cláusula opcional de compra à disposição do Bayer Leverkusen - o valor não foi informado pelos clubes.
- Essa é uma grande oportunidade de abraçar um novo desafio após dois grandes anos de sucesso em Madri. O Bayer Leverkusen é um dos melhores times da Bundesliga, com uma grande reputação na Espanha. Temos um time com o qual podemos alcançar muitas coisas - é nisso que pretendo ajudar - disse Arias, em entrevista ao site oficial do clube.
Santiago Arias chegou ao Atlético de Madrid em 2018, após ter sido comprado por 11 milhões de euros junto ao PSV, da Holanda. Porém, na última temporada, entrou em campo em apenas 18 jogos e não balançou as redes.