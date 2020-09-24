Atlético de Madrid empresta lateral Santiago Arias ao Bayer Leverkusen

Crédito: Arias fez 18 partidas pelo Atleti na temporada 2019/20 (Twitter/Bayer Leverkusen

O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira (24) que emprestou o colombiano Santiago Arias, de 28 anos, ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. O lateral-direito permanece no clube alemão até o fim da temporada.Arias, que atua pela seleção da Colômbia, usará a camisa 2 no novo clube. Além do empréstimo, ainda há uma cláusula opcional de compra à disposição do Bayer Leverkusen - o valor não foi informado pelos clubes.

- Essa é uma grande oportunidade de abraçar um novo desafio após dois grandes anos de sucesso em Madri. O Bayer Leverkusen é um dos melhores times da Bundesliga, com uma grande reputação na Espanha. Temos um time com o qual podemos alcançar muitas coisas - é nisso que pretendo ajudar - disse Arias, em entrevista ao site oficial do clube.