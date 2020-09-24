Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético de Madrid empresta lateral Santiago Arias ao Bayer Leverkusen

Lateral-direito de 28 anos muda de ares após ser pouco utilizado no time espanhol. Contrato vai até o fim da temporada, com cláusula de compra opcional...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 14:28
Crédito: Arias fez 18 partidas pelo Atleti na temporada 2019/20 (Twitter/Bayer Leverkusen
O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira (24) que emprestou o colombiano Santiago Arias, de 28 anos, ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. O lateral-direito permanece no clube alemão até o fim da temporada.Arias, que atua pela seleção da Colômbia, usará a camisa 2 no novo clube. Além do empréstimo, ainda há uma cláusula opcional de compra à disposição do Bayer Leverkusen - o valor não foi informado pelos clubes.
- Essa é uma grande oportunidade de abraçar um novo desafio após dois grandes anos de sucesso em Madri. O Bayer Leverkusen é um dos melhores times da Bundesliga, com uma grande reputação na Espanha. Temos um time com o qual podemos alcançar muitas coisas - é nisso que pretendo ajudar - disse Arias, em entrevista ao site oficial do clube.
Santiago Arias chegou ao Atlético de Madrid em 2018, após ter sido comprado por 11 milhões de euros junto ao PSV, da Holanda. Porém, na última temporada, entrou em campo em apenas 18 jogos e não balançou as redes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES
Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados