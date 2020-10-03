Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético de Madrid empata com Villarreal pelo Campeonato Espanhol

Com dois jogos a menos, equipe de Simeone está em 12º lugar na tabela com 4 pontos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 13:21

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 13:21

Crédito: Atlético de Madrid empata com Villarreal - Divulgação
Neste sábado, Atlético de Madrid e o Villarreal ficaram no zero a zero, Wanda Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Simeone teve mais posse de bola e finalizou mais vezes durante a partida, mas esbarrou na boa marcação do time de Unai Emery. Com o resultado, o Atlético de Madrid permanece em 12º lugar na tabela, com dois jogos a menos, com 4 pontos. O time de Diego Simeone volta aos gramados. O Villarreal assumiu a liderança do Campeonato Espanhol com 8 pontos, mas tem jogos a mais que seus adversários diretos na tabela. Na próxima rodada, o time de Diego Simeone visita o Celta de Vigo, enquanto o Villarreal recebe o Valencia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados