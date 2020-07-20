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Atlético de Madrid empata com Real Sociedad na despedida da La Liga

Resultado agradou ambas as equipes, que se classificaram para Liga dos Campeões e Liga Europa, respectivamente. Confira o resumo de como terminou o Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 21:26

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 21:26

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Chegou ao fim o Campeonato Espanhol. Neste domingo, o Atlético de Madrid empatou com a Real Sociedad, em um resultado que foi satisfatório para ambas as equipes. Koke marcou para os donos da casa e Januzaj descontou para os visitantes.
Com o resultado, a equipe de Diego Simeone garantiu o terceiro lugar na La Liga, com 70 pontos, e a classificação para Liga dos Campeões. O empate foi fundamental para a Real Sociedad. Com o ponto conquistado, a equipe foi 55 pontos e garantiu a última vaga para a Europa League, ficando em sexto lugar na tabela. O JOGO As equipes começaram se estudando e poucas chances de gol foram criadas na primeira etapa. O Atlético de Madrid, ao melhor estilo Simeone, saiu na frente do placar e fechou a casa. Aos 30 minutos, Koke abriu o placar para os mandantes que dominaram a partida até o fim da primeira etapa.
A Real Sociedad voltou decidida a buscar ao menos o empate, para ainda sonhar com uma classificação para Europa League. A partida se desenhava para uma vitória do time da capital da Espanha, mas a vaga da Europa League veio de maneira emocionante para os visitantes.
Pressionando com bolas na área, a Real Sociedad conseguiu o seu gols aos 43 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta, Januzaj marcou o gol que valeu a classificação para os visitantes.
Após o gol da Real Sociedad, as equipes pararam de jogar. O resultado era satisfatório para ambas as equipes e os últimos dois minutos de partida foram de toques para o lado até o apito final.
COMO TERMINOU O CAMPEONATO ESPANHOLA La Liga chegou ao fim e os classificados para competições internacionais e rebaixados para próxima temporada foram definidos.
O Real Madrid foi o grande campeão do Campeonato Espanhol, derrotando o rival Barcelona, que ficou em segundo. Ambos garantiram vaga para Liga dos Campeões do próximo ano. Além deles, Atlético de Madrid e Sevilla também garantiram vaga na competição mais importante do mundo.
Após golear o Eibar por 4 a 0, o Villarreal se classificou para Europa League terminando em quinto lugar na tabela. O outro time que garantiu vaga na Liga Europa da próxima temporada foi justamente a Real Sociedad, após o empate no fim contra o Atlético de Madrid.
Os times rebaixados no Campeonato Espanhol foram Espanyol, Mallorca e o Leganés.

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