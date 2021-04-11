Atlético de Madrid empata com o Real Betis, mas volta à liderança do Espanhol

Equipe colchonera ficou no empate por 1 a 1 contra o Betis fora de casa, mas pontuação coloca o time de volta à ponta da tabela...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 17:53

LanceNet

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Neste sábado, o Real Betis recebeu o Atlético de Madrid no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terminou com empate em 1 a 1, e a equipe da casa marcou com Cristian Tello, enquanto o gol dos visitantes foi feito por Yannick Carrasco.
Veja a tabela do EspanholGOL RÁPIDOJá no início da partida, o Atlético de Madrid, que buscava recuperar a liderança do Campeonato Espanhol, foi ao ataque com muita força. Dessa forma, aos cinco minutos do primeiro tempo, a jogada de Yannick Carrasco deu certo e, após assistência de Ángel Correa, o camisa 21 marcou o primeiro do jogo.
EMPATEO primeiro tempo foi bastante animado, e o Real Betis não deixou barato para a equipe do Atlético de Madrid. Aos 20 minutos de partida, a equipe da casa foi ao ataque, e a assistência de Álex Moreno encontrou Cristian Tello, que empatou o confronto.
ATLÉTICO DESAPARECIDONa segunda etapa do confronto deste domingo, o Atlético de Madrid, que precisava da vitória para aumentar a distância para o Real Madrid, pouco apareceu. As chances de ataque da equipe diminuíram severamente, e o empate permaneceu no placar.
BÉTIS TENTAAo contrário do que o Atlético de Madrid demonstrou na segunda etapa, o Real Betis foi ao campo ofensivo, e ofereceu perigo ao adversário. Ainda assim, as finalizações não foram eficientes para conseguir uma virada no Benito Villamarín.
SEQUÊNCIAO Real Betis enfrenta o Valencia às 13:30h (de Brasília) do próximo domingo. O Atlético de Madrid também entra em campo no domingo, mas às 11:15h (de Brasília), quando enfrenta o Eibar.

