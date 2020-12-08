Atlético de Madrid e Salzburg duelam pela última vaga do Grupo A

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A última vaga para as oitavas de final no Grupo A da Liga dos Campeões ainda não foi definida. Na última rodada, o Atlético de Madrid visita o RB Salzburg, nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). A equipe espanhola joga por um empate, enquanto os austríacos precisam vencer.

VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESO Atlético de Madrid é o segundo colocado do Grupo A, com seis pontos, mas tem apenas uma vitória. O Salzburg tem quatro pontos e ocupa a terceira colocação. O lanterna, Lokomotiv Moscou, visitará o Bayern de Munique, já classificado, e tenta beliscar uma classificação para a Liga Europa.