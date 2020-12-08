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futebol

Atlético de Madrid e Salzburg duelam pela última vaga do Grupo A

Com o Bayern de Munique já classificado em primeiro, as duas equipes disputam, nesta quarta-feira, a segunda colocação e a classificação para as oitavas de final da Champions...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 14:24

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 14:24

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
A última vaga para as oitavas de final no Grupo A da Liga dos Campeões ainda não foi definida. Na última rodada, o Atlético de Madrid visita o RB Salzburg, nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). A equipe espanhola joga por um empate, enquanto os austríacos precisam vencer.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESO Atlético de Madrid é o segundo colocado do Grupo A, com seis pontos, mas tem apenas uma vitória. O Salzburg tem quatro pontos e ocupa a terceira colocação. O lanterna, Lokomotiv Moscou, visitará o Bayern de Munique, já classificado, e tenta beliscar uma classificação para a Liga Europa.
- Temos falado sobre este momento desde junho. Sabemos que é um grande trabalho, mas em casa, com a nossa equipe e mentalidade, temos grandes hipóteses de criar. É um dos maiores jogos da história do clube. Temos jogadores saudáveis e em forma que estão prontos para dar o seu melhor. Precisamos do nosso melhor desempenho absoluto de toda a equipe, do treinador ao jogador - disse Jesse March, treinador do Salzburg.

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