Atlético de Madrid é mais um interessado em lateral do Brighton

O Atlético de Madrid é mais um clube interessado na contratação de Lamptey, lateral direito do Brighton, segundo o “Daily Mail”. O jovem de 20 anos também já despertou os olhares do Bayern de Munique e Sevilla. O atleta foi contratado pelo clube atual em janeiro do Chelsea e tem contrato até 2023.
O Brighton quer conversar com o jogador após o período de paralisação das competições por conta dos duelos internacionais entre seleções. A intenção dos ingleses é oferecer uma melhoria salarial, além de estender o vínculo do ala. O camisa dois é peça chave do time e lidera diversas estatísticas em diversos setores.