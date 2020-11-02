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futebol

Atlético de Madrid é mais um interessado em lateral do Brighton

Além dos espanhóis, Lamptey também atrai o interesse do Bayern de Munique e Sevilla...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 13:22

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 13:22

Crédito: Lamptey é o principal destaque do Brighton nesta temporada (AFP
O Atlético de Madrid é mais um clube interessado na contratação de Lamptey, lateral direito do Brighton, segundo o “Daily Mail”. O jovem de 20 anos também já despertou os olhares do Bayern de Munique e Sevilla. O atleta foi contratado pelo clube atual em janeiro do Chelsea e tem contrato até 2023.
O Brighton quer conversar com o jogador após o período de paralisação das competições por conta dos duelos internacionais entre seleções. A intenção dos ingleses é oferecer uma melhoria salarial, além de estender o vínculo do ala. O camisa dois é peça chave do time e lidera diversas estatísticas em diversos setores.

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