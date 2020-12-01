Atlético de Madrid e Bayern empatam na Champions e time espanhol decide vaga na rodada final

Situação complicada. O Atlético de Madrid recebeu o Bayern de Munique nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, no Estádio Wanda Metropolitano, e as equipes empataram em 1 a 1. João Félix marcou para o time da casa e Müller, no fim do jogo, deixou tudo igual.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesDOMÍNIO ESPANHOLJogando em casa e precisando do resultado, o Atlético de Madrid dominou a etapa inicial. O Bayern, que teve alguns desfalques, se viu acuado e não ofereceu resistência. Aos 25 minutos, Llorente tabelou com Trippier, foi na linha de fundo e cruzou para João Félix, que se antecipou ao zagueiro Süle e desviou para abrir o placar.
EMPATE NO FIMQuando o jogo se encaminhava para os minutos finais, o Bayern de Munique chegou a gol de empate. O técnico Hansi Flick colocou nomes importantes na partida e dos pés deles saiu o lance. Gnabry tocou para Müller, que foi derrubado dentro da área. O próprio camisa 25 foi para a cobrança e empatou.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga dos Campeões, a última da fase de grupos, o Atlético de Madrid visita o RB Salzburg, enquanto o Bayern de Munique recebe o Lokomotiv Moscou. As duas partidas acontecem na quarta-feira (9), às 17h (de Brasília).
SITUAÇÃO COMPLICADACom o empate, o Atlético vai decidir a vida na última rodada. Com seis pontos, o time de Diego Simeone pode até empatar com o RB Salzburg que avança para as oitavas de final. Uma derrota para os austríacos, no entanto, elimina o time de Madri. O Bayern já está garantido na próxima fase.