Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético de Madrid e Bayern empatam na Champions e time espanhol decide vaga na rodada final
Espanhóis venciam até os 40 minutos do segundo tempo, mas sofreram gol de empate de Thomas Müller em cobrança de pênalti. Colchoneros podem até empatar com RB Salzburg...
LanceNet

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:52

Crédito: AFP
Situação complicada. O Atlético de Madrid recebeu o Bayern de Munique nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, no Estádio Wanda Metropolitano, e as equipes empataram em 1 a 1. João Félix marcou para o time da casa e Müller, no fim do jogo, deixou tudo igual.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesDOMÍNIO ESPANHOLJogando em casa e precisando do resultado, o Atlético de Madrid dominou a etapa inicial. O Bayern, que teve alguns desfalques, se viu acuado e não ofereceu resistência. Aos 25 minutos, Llorente tabelou com Trippier, foi na linha de fundo e cruzou para João Félix, que se antecipou ao zagueiro Süle e desviou para abrir o placar.
EMPATE NO FIMQuando o jogo se encaminhava para os minutos finais, o Bayern de Munique chegou a gol de empate. O técnico Hansi Flick colocou nomes importantes na partida e dos pés deles saiu o lance. Gnabry tocou para Müller, que foi derrubado dentro da área. O próprio camisa 25 foi para a cobrança e empatou.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Liga dos Campeões, a última da fase de grupos, o Atlético de Madrid visita o RB Salzburg, enquanto o Bayern de Munique recebe o Lokomotiv Moscou. As duas partidas acontecem na quarta-feira (9), às 17h (de Brasília).
SITUAÇÃO COMPLICADACom o empate, o Atlético vai decidir a vida na última rodada. Com seis pontos, o time de Diego Simeone pode até empatar com o RB Salzburg que avança para as oitavas de final. Uma derrota para os austríacos, no entanto, elimina o time de Madri. O Bayern já está garantido na próxima fase.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados